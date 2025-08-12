- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 92
- Время на прочтение
- 3 мин
День ангела 12 августа: кого и как поздравлять с именинами
12 августа 2025 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 12 августа
12 августа 2025 поздравьте с именинами Антона, Аркадия, Василия, Вячеслава, Германа, Дмитрия, Ивана, Илью, Леонида, Матвея, Михаила, Николая, Александра, Алексея, Петра, Сергея, Степана, Федора, Ефима, Якова.
Антон — латинское происхождение, значит “вступать в бой”. В детстве любит быть в центре внимания. Во взрослом возрасте смелый, трудолюбивый.
Аркадий — древнегреческое имя, переводится как “житель Аркадии”. В детстве хороший. Во взрослом возрасте становится миролюбивым.
Василий — древнегреческие корни, толкуется как “царь”. В детстве тихий. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе.
Вячеслав — древнеславянское происхождение, означает “великая слава”. В детстве упрям. Во взрослом возрасте становится справедливым.
Герман — латинское имя, переводится как “родной”. В детстве самостоятельный. Во взрослом возрасте становится вспыльчивым.
Дмитрий — древнегреческие корни, толкуется как “посвящённый Деметре”. В детстве дружелюбный. Во взрослом возрасте становится честным.
Иоанн — древнеиудейское происхождение, означает “милость Божия”. В детстве хороший. Во взрослом возрасте становится неторопливым.
Илья — древнееврейское имя, переводится как “мой Бог Яхве”. В детстве коммуникабельный. Во взрослом возрасте становится мягким.
Леонид — древнегреческие корни, толкуется как “сын льва”. В детстве горд. Во взрослом возрасте становится справедливым.
Матвей — древнееврейское происхождение, означает “подарок от Бога”. В детстве скромный. Во взрослом возрасте имеет жесткие моральные принципы.
Михаил — древнееврейское имя, переводится “кто как Бог”. В детстве воспитан. Во взрослом возрасте становится честным.
Николай — древнегреческие корни, толкуется как “победитель народов” В детстве спокоен. Во взрослом возрасте становится твердым.
Александр — древнегреческое происхождение, означает ”защитник”. В детстве смелый. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым.
Алексей — древнегреческое имя, переводится как “помощник”. В детстве честный. Во взрослом возрасте становится целеустремленным.
Петр — древнегреческие корни, толкуется как ”скала”. В детстве нежный. Во взрослом возрасте становится дружелюбным.
Сергей — латинское происхождение, означает “знатный”. В детстве спокоен. Во взрослом возрасте становится справедливым.
Степан — древнегреческое имя, переводится как “венец”. В детстве хороший. Во взрослом возрасте становится целеустремленным.
Федор — древнегреческие корни, толкуется как “подарок Бога”. В детстве тихий. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе.
Ефим — древнегреческое происхождение, означает “благосклонный”. В детстве настойчив. Во взрослом возрасте становится дружелюбным.
Яков — древнееврейское имя, переводится как “наступать по пятам”. В детстве энергичный. Во взрослом возрасте становится заботливым.
День ангела 12 августа — душевные поздравления в прозе
Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда будет рядом — в дни радости и минуты скорби, поддерживает, защищает, вдохновляет. Желаю, чтобы твое сердце было преисполнено любви, душа — гармонии, а жизнь — добром и счастливыми событиями.
***
С Днем ангела! Пусть святой покровитель всегда ведет тебя по правильной дороге, оберегает от зла, подсказывает решение в сложные моменты и наполняет сердце спокойствием. Желаю тебе крепкого здоровья, веры в себя и искренних людей рядом.
***
В день твоего небесного именинника желаю тебе света, гармонии и душевного тепла. Пусть Ангел-хранитель ласково покрывает тебя своими крыльями и оберегает от всех бед. Пусть жизнь дарит вдохновение, любовь и благополучие!
***
Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный защитник ежедневно поддерживает тебя, дарит силу и вдохновение. Желаю, чтобы твое имя было источником гордости, твоя душа — источником света, а твои дни — наполнены добром, любовью и надеждой.
***
С праздником твоего Ангела! Пусть в этот день и всегда сопровождают тебя вера, надежда и любовь. Пусть твой небесный покровитель возносит молитвы за тебя и дарит тебе благословение на каждый шаг твоего пути.