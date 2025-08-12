День ангела 12 августа: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 12 августа, день ангела / © unsplash.com

Кто празднует день ангела 12 августа

12 августа 2025 поздравьте с именинами Антона, Аркадия, Василия, Вячеслава, Германа, Дмитрия, Ивана, Илью, Леонида, Матвея, Михаила, Николая, Александра, Алексея, Петра, Сергея, Степана, Федора, Ефима, Якова.

Антон — латинское происхождение, значит “вступать в бой”. В детстве любит быть в центре внимания. Во взрослом возрасте смелый, трудолюбивый.

Аркадий — древнегреческое имя, переводится как “житель Аркадии”. В детстве хороший. Во взрослом возрасте становится миролюбивым.

Василий — древнегреческие корни, толкуется как “царь”. В детстве тихий. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе.

Вячеслав — древнеславянское происхождение, означает “великая слава”. В детстве упрям. Во взрослом возрасте становится справедливым.

Герман — латинское имя, переводится как “родной”. В детстве самостоятельный. Во взрослом возрасте становится вспыльчивым.

Дмитрий — древнегреческие корни, толкуется как “посвящённый Деметре”. В детстве дружелюбный. Во взрослом возрасте становится честным.

Иоанн — древнеиудейское происхождение, означает “милость Божия”. В детстве хороший. Во взрослом возрасте становится неторопливым.

Илья — древнееврейское имя, переводится как “мой Бог Яхве”. В детстве коммуникабельный. Во взрослом возрасте становится мягким.

Леонид — древнегреческие корни, толкуется как “сын льва”. В детстве горд. Во взрослом возрасте становится справедливым.

Матвей — древнееврейское происхождение, означает “подарок от Бога”. В детстве скромный. Во взрослом возрасте имеет жесткие моральные принципы.

Михаил — древнееврейское имя, переводится “кто как Бог”. В детстве воспитан. Во взрослом возрасте становится честным.

Николай — древнегреческие корни, толкуется как “победитель народов” В детстве спокоен. Во взрослом возрасте становится твердым.

Александр — древнегреческое происхождение, означает ”защитник”. В детстве смелый. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым.

Алексей — древнегреческое имя, переводится как “помощник”. В детстве честный. Во взрослом возрасте становится целеустремленным.

Петр — древнегреческие корни, толкуется как ”скала”. В детстве нежный. Во взрослом возрасте становится дружелюбным.

Сергей — латинское происхождение, означает “знатный”. В детстве спокоен. Во взрослом возрасте становится справедливым.

Степан — древнегреческое имя, переводится как “венец”. В детстве хороший. Во взрослом возрасте становится целеустремленным.

Федор — древнегреческие корни, толкуется как “подарок Бога”. В детстве тихий. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе.

Ефим — древнегреческое происхождение, означает “благосклонный”. В детстве настойчив. Во взрослом возрасте становится дружелюбным.

Яков — древнееврейское имя, переводится как “наступать по пятам”. В детстве энергичный. Во взрослом возрасте становится заботливым.

День ангела 12 августа — душевные поздравления в прозе

День ангела 12 августа — душевные поздравления в прозе / © unsplash.com

Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда будет рядом — в дни радости и минуты скорби, поддерживает, защищает, вдохновляет. Желаю, чтобы твое сердце было преисполнено любви, душа — гармонии, а жизнь — добром и счастливыми событиями.

***

С Днем ангела! Пусть святой покровитель всегда ведет тебя по правильной дороге, оберегает от зла, подсказывает решение в сложные моменты и наполняет сердце спокойствием. Желаю тебе крепкого здоровья, веры в себя и искренних людей рядом.

***

В день твоего небесного именинника желаю тебе света, гармонии и душевного тепла. Пусть Ангел-хранитель ласково покрывает тебя своими крыльями и оберегает от всех бед. Пусть жизнь дарит вдохновение, любовь и благополучие!

***

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный защитник ежедневно поддерживает тебя, дарит силу и вдохновение. Желаю, чтобы твое имя было источником гордости, твоя душа — источником света, а твои дни — наполнены добром, любовью и надеждой.

***

С праздником твоего Ангела! Пусть в этот день и всегда сопровождают тебя вера, надежда и любовь. Пусть твой небесный покровитель возносит молитвы за тебя и дарит тебе благословение на каждый шаг твоего пути.