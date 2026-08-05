День ангела 12 августа: кого и как поздравлять с именинами

Какой день ангела 12 августа / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 12 августа

12 августа 2026 поздравьте с именинами Антона, Аркадия, Вячеслава, Василия, Дмитрия, Ивана, Илью, Леонида, Матвея, Николая, Михаила, Александра, Алексея, Петра, Сергея, Степана, Федора, Якова.

Антон — латинское происхождение, значит «вступать в бой». В детстве коммуникабельный. Во взрослом возрасте становится творческим.

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Аркадий — древнегреческое имя, переводится как «житель Аркадии». В детстве дружелюбный. Во взрослом возрасте становится решительным.

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Вячеслав — старославянские корни, толкуется как «великая слава». В детстве капризный. Во взрослом возрасте становится преданным.

Василий — древнегреческое происхождение, означает «царь». В детстве воспитан. Во взрослом возрасте становится хорошим.

Дмитрий — древнегреческое имя, переводится как «посвящённый Деметре». В детстве терпелив. Во взрослом возрасте становится целеустремленным.

Иоанн — древнеиудейские корни, толкуется как «милость Божия». В детстве тихий. Во взрослом возрасте становится неторопливым.

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Илия — древнееврейское происхождение, означает «мой Бог Яхве». В детстве весел. Во взрослом возрасте носит мягкий характер.

Леонид — древнегреческое имя, переводится как «похож на льв». В детстве надменный. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе.

Матвей — древнееврейские корни, толкуется как «дар от Бога». В детстве нуждается в поддержке родителей. Во взрослом возрасте становится замкнутым.

Николай — древнегреческое происхождение, означает «победитель народов». В детстве нежный. Во взрослом возрасте становится дружелюбным.

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Михаил — древнееврейское имя, переводится «кто как Бог». В детстве вежлив. Во взрослом возрасте становится справедливым.

Александр — древнегреческие корни, толкуется как «защитник». В детстве смелый. Во взрослом возрасте становится честным.

Алексей — древнегреческое происхождение, означает «помощник». В детстве энергичный. Во взрослом возрасте становится коммуникабельным.

Петр — древнегреческое имя, переводится как «скала». В детстве податлив. Во взрослом возрасте становится застенчивым.

Сергей — латинские корни, толкуется как «знатный». В детстве тихий. Во взрослом возрасте становится честным.

Степан — древнегреческое происхождение, означает «венец». В детстве коммуникабельный. Во взрослом возрасте становится подвижным.

Федор — древнегреческое имя, переводится как «подарок Божий». В детстве нежный. Во взрослом возрасте становится решительным.

Яков — древнееврейские корни, толкуется как «наступать по пятам». В детстве активен. Во взрослом возрасте становится сочувственным.

День ангела 12 августа — душевные поздравления в прозе

День ангела 12 августа — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда будет рядом, оберегает от невзгод и ведет светлым путем жизни. Желаю крепкого здоровья, искренней любви, радости в каждом дне, душевного спокойствия и исполнения самых заветных мечтаний. Пусть в сердце всегда живет вера, надежда и тепло!

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Поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы твой Ангел-хранитель всегда поддерживал тебя, помогал преодолевать трудности и даровал силы для новых свершений. Пусть жизнь будет наполнена счастливыми моментами, добрыми людьми, приятными событиями и безграничной радостью. Будь счастлив (ой) и пусть судьба будет к тебе благосклонна!

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С Днем ангела! Пусть твой небесный защитник всегда держит тебя под своим крылом, дарит мир в душе, здоровье, благополучие и ежедневные поводы для улыбки. Желаю света, любви и Божьего благословения на каждом шагу!

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Поздравляю с прекрасным праздником — Днем ангела! Пусть этот день принесет много тёплых слов, искренних пожеланий и приятных эмоций. Желаю, чтобы твой Ангел всегда помогал в важные моменты, оберегал от всего зла, а жизнь дарила только радостные встречи, успехи и счастливые события.

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В День ангела желаю тебе ощущать заботу неба и поддержку своего покровителя. Пусть каждый день будет наполнен гармонией, добром и любовью, а рядом всегда будут люди, которые ценят, уважают и любят тебя. Пусть сердце будет спокойным, а душа — счастливой! С праздником!

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