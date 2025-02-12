День ангела 12 февраля: кого и как поздравлять с именинами

12 февраля 2025 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Кто празднует день ангела 12 февраля

12 февраля 2025 поздравьте с именинами Антона, Евгения, Марию, Алексея.

Антон – древнегреческое происхождение, означает "вступать в бой". В детстве стремится к лидерству. Во взрослом возрасте становится честным, волшебным, всегда поддержит близких.

Евгений — древнегреческое имя, переводится как "благородный". В детстве миролюбивый, добродушный. Во взрослом возрасте становится резвым, гибким в поведении.

Мария — древнееврейские корни, толкуется как "возлюбленная". В детстве участливая, добрая. Во взрослом возрасте становится открытым, искренним, не терпит измены.

Алексей — древнегреческое происхождение, означает "помощник". В детстве вызывает доверие, но не уверен в себе. Во взрослом возрасте становится волевым, подвижным, носит изменчивый характер.

День ангела 12 февраля – душевные поздравления в прозе

День ангела 12 февраля – душевные поздравления в прозе / Фото: pixabay.com

Пусть ангел, который сегодня празднует вместе с тобой, всегда помогает в жизни, вдохновляет на добрые поступки и дарит гармонию. Желаю мира, любви, крепкого здоровья и исполнения всех заветных желаний!

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Пусть твой небесный покровитель всегда будет рядом, укрывая тебя своим крылом от всех невзгод. Желаю тебе света, радости, тепла и безграничного счастья!

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Сегодня особый день – День твоего ангела! Пусть он помогает тебе во всех начинаниях, поддерживает сложные моменты и всегда оберегает. Желаю тебе благополучия, любви, вдохновения и гармонии во всем!

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Пусть твой ангел-хранитель ведет тебя правильным путем, защищает от невзгод и дарит уверенность в каждом дне. Желаю мира в душе, радости в сердце и счастья в жизни!

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Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твой небесный охранник всегда будет рядом, помогая преодолевать трудности и наполняя жизнь светом, гармонией и благополучием. Желаю тебе крепкого здоровья, счастливых моментов и исполнения всех мечтаний!

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