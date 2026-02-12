День ангела 12 февраля: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 12 февраля, день ангела / © pexels.com

Кто празднует день ангела 12 февраля

12 февраля 2026 поздравьте с именинами Антона, Евгения, Алексея, Марию.

Антон — латинское происхождение, значит «вступать в бой». В детстве умеет располагать к себе, вливается в любой коллектив. Во взрослом возрасте становится свободолюбивым.

Евгений — древнегреческое имя, переводится как «благородный». В детстве миролюбивый, добродушный. Во взрослом возрасте становится резвым.

Алексей — древнегреческие корни, толкуется как «помощник». В детстве уравновешенный, общительный. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым.

Мария — древнееврейское происхождение, означает «возлюбленная». В детстве тихая, спокойная. Во взрослом возрасте становится добродушной.

День ангела 12 февраля — душевные поздравления в прозе

Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда оберегает тебя от беды, дарит покой, радость и теплые мгновения счастья. Желаю, чтобы каждый день был полон любви, благополучия и гармонии.

***

С днем ангела! Желаю, чтобы твоя жизнь была светлой и беззаботной, а ангел-хранитель всегда сопровождал во всех делах, помогая находить правильный путь и даря веру в лучшее.

***

Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть в твоем сердце всегда царит мир, душа будет исполнена радости, а ангел-хранитель каждый день подсказывает правильные решения и оберегает от всего зла.

***

С днем ангела! Желаю тебе чувствовать теплую поддержку своего ангела каждый день, чтобы он наполнял жизнь светом, любовью и уверенностью в завтрашнем дне. Пусть сердце всегда будет спокоен и счастлив.

***

Поздравляю с днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда стоит на страже твоего благополучия, оберегает от невзгод и наполняет жизнь светом, радостью и добрыми людьми рядом.