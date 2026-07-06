День ангела 12 июля: кого и как поздравлять с именинами

Какой день ангела 12 июля / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 12 июля

12 июля 2026 поздравьте с именинами Арсения, Гаврила, Григория, Ивана, Михаила, Федора, Веронику, Марию.

Арсений — древнегреческое происхождение, означает «бесстрашный». В детстве импульсивный, подвижный. Во взрослом возрасте становится честным.

Гаврило — древнеарамейское имя, переводится как «Бог — моя сила». В детстве замкнутый, тихий. Во взрослом возрасте становится амбициозным.

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Григорий — древнегреческие корни, толкуется как «следить». В детстве заботлив, убедителен. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе.

Иоанн — древнеиудейское происхождение, означает «милость Божия». В детстве тихий, спокоен. Во взрослом возрасте становится неторопливым.

Михаил — древнееврейское имя, переводится «кто как Бог». В детстве воспитан, честен. Во взрослом возрасте становится справедливым.

Федор — древнегреческие корни, толкуется как «подарок Бога». В детстве робкий, тихий. Во взрослом возрасте становится решительным.

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Вероника — древнегреческое происхождение, означает «победная». В детстве легкая, радостная. Во взрослом возрасте становится активной.

Мария — древнеарамейское имя, переводится как «возлюбленная». В детстве вежливая, добрая. Во взрослом возрасте становится трудолюбивой.

День ангела 12 июля — душевные поздравления в прозе

День ангела 12 июля — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный охранник всегда будет рядом, оберегает от всего зла, подсказывает правильные решения и ведет по пути света и добра. Желаю мира в душе, радости в сердце и тепла в каждом дне.

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С Днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель тихо стоит за плечами, защищает от тревог и невзгод и наполняет жизнь гармонией. Желаю счастья, крепкого здоровья и искренних людей рядом.

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Поздравляю тебя с праздником Дня ангела! Пусть небесный покровитель всегда хранит тебя, помогает воплощать мечты и дарит уверенность в каждом шаге. Пусть в жизни будет больше света, любви и вдохновения.

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С Днем ангела поздравляю! Пусть твой ангел всегда будет рядом в минуты радости и испытаний, защищает от всего злого и вдохновляет на добрые дела. Желаю тебе душевного покоя, тепла и веры в лучшее.

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный защитник оберегает тебя каждый день, помогает находить правильные дороги и дарит чувство безопасности и гармонии. Пусть жизнь будет светлой, счастливой и наполненной любовью.

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