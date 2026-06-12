День ангела 12 июня: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 12 июня, день ангела / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 12 июня

12 июня 2026 поздравьте с именинами Андрея, Арсена, Ивана, Петра, Степана, Тимофея, Анну, Марию.

Андрей — древнегреческое происхождение, означает «мужественный». В детстве активный, смелый. Во взрослом возрасте становится добрым, общительным.

Арсен — армянское имя, переводится как «аист». В детстве коммуникабельный, импульсивный. Во взрослом возрасте становится самоуверенным, умеет решать непростые задачи.

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Иоанн — древнеиудейские корни, толкуется как «милость Божия». В детстве тихий, воспитанный. Во взрослом возрасте становится неторопливым, трудолюбивым.

Петр — древнегреческое происхождение, означает «скала». В детстве податлив, приятен в общении. Во взрослом возрасте становится тщеславным, но немного наивным.

Степан — древнегреческое имя, переводится как «венец». В детстве простой, дружелюбный. Во взрослом возрасте становится коммуникабельным, решительным.

Тимофей — древнегреческие корни, толкуется как «прославляющий Бога». В детстве уравновешен, спокоен. Во взрослом возрасте становится верным, надежным.

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Анна — древнееврейское происхождение, означает «блага». В детстве добрая, всегда придет на помощь. Во взрослом возрасте становится трудолюбивой, верной.

Мария — древнееврейское имя, переводится как «возлюбленная». В детстве вдохновенная, сочувственная. Во взрослом возрасте становится открытой и искренней.

День ангела 12 июня — душевные поздравления в прозе

День ангела 12 июня — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный охранник всегда будет рядом, оберегает от всего плохого, добавляет силы в сложные моменты и ведет к светлым решениям. Желаю мира в душе, тепла в сердце и щедрых даров судьбы каждый день.

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С Днем ангела! Пусть этот день напомнит, что ты находишься под надежной защитой небес. Желаю, чтобы в твоей жизни всегда было место для радости, любви, искренних людей и покоя. Пусть ангел-хранитель никогда не оставляет тебя без поддержки.

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель оберегает каждый шаг, помогает принимать правильные решения и отводит от всего плохого. Желаю здоровья, гармонии, благополучия и вдохновения по всем делам.

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С Днем ангела тебя! Пусть жизнь будет наполнена светом и добром, а рядом всегда будут люди, которые искренне ценят и поддерживают. Пусть ангел-хранитель покрывает своим крылом от тревог и дарит уверенность в завтрашнем дне.

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть в твоей жизни всегда царят покой, любовь и вера. Пусть небесный защитник бережет тебя от невзгод, а каждый день приносит новые возможности, хорошие новости и счастливые мгновения.

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