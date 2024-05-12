День ангела 12 мая: кого и как поздравлять с именинами

12 мая 2024 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Кто празднует день ангела 12 мая

12 мая 2024 поздравьте с именинами Антона, Германа, Дениса, Ивана (Яна), Петра, Семена, Теодора (Федора), Филиппа.

Антон – древнеримское родовое имя, означающее "из рода Антониев". В детстве общителен, уравновешен. Во взрослом возрасте очень ответственно относится к поиску второй половинки.

Герман – древнегерманское имя, которое переводится как "воин". Очень самостоятельный ребенок, который слишком зависим от общения с другими. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым карьеристом.

Денис — древнегреческое происхождение, означает "принадлежащий Дионису". В детстве подвижный и достаточно активный. Во взрослом возрасте становится общительным и приветливым.

Иоанн (Ян) — с древнегреческого переводится как "милость Божия". В детстве очень привязан к матери. Во взрослом возрасте допорядочен и спокоен.

Петр – пришло из Древней Греции и означает "скалу". Уже в детстве очень мужественный и смелый. Во взрослом возрасте становится тщеславным и несколько наивным.

Семен — древнееврейское имя, которое переводится как "услышанный Богом". Часто находит проблемы там, где их нет. Во взрослом возрасте старается всем навязывать свои мысли.

Теодор (Федор) — древнегреческое происхождение, означает "дарованный Богом". В детстве любит уединяться. Во взрослом возрасте становится подлинным авторитетом, к которому приходят за советом.

Филипп — происходит от древнегреческого слова, которое переводится как "любящий лошадей". Часто мрачен, много плачет. Во взрослом возрасте становится тщеславным и эгоистическим.

День ангела 12 мая – душевные поздравления в прозе

День ангела 12 мая – душевные поздравления в прозе / Фото: Unsplash

В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех делах твоих – домашних и рабочих. Пусть все твои начинания будут претворены в жизнь, а тебя всегда будет сопровождать удача, процветание и успех.

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Ты с Ангелом Хранителем своим дружи всем сердцем. Доверяй ему свои секреты, и верь в чудеса чудесные вместе с ним. Так не попадешь ты во злые сети!

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Пусть в глазах твоих бескрайних безудержная молодость буя. И пусть тебя несет по миру жизнь бурное течение, как солнце ранней весной.

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Ты верь в жизнь и будь по себе. Пусть время себе летит, а ты, как солнце, цветешь лучами золотыми.

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И всегда ангел твой хранитель защищает тебя от беды. Просто умей жизни радоваться и по ней с улыбкой иди!

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