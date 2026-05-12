- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 20
- Время на прочтение
- 2 мин
День ангела 12 мая: кого и как поздравлять с именинами
12 мая 2026 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 12 мая
12 мая 2026 года поздравьте с именинами Германа.
Герман — латинское происхождение, означает «единокровный». В детстве независимый, несмотря на мнение других, имеет аналитический склад ума, хорошо учится. Во взрослом возрасте становится рассудительным, но часто высокомерным, иногда с несколько завышенной самооценкой.
День ангела 12 мая — душевные поздравления в прозе
Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда будет рядом, оберегает от всего злого, направляет на верный путь и дарит мир в сердце. Желаю крепкого здоровья, радости, искренних людей рядом и исполнения всех мечтаний.
***
Искренне поздравляю с именинами! Пусть ангел-хранитель ежедневно защищает тебя, приносит в дом благополучие, тепло и гармонию. Желаю светлых мыслей, вдохновения, счастливых моментов и безграничной любви.
***
С Днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный покровитель всегда поддерживал в сложные минуты, придавал силы, веры и уверенности. Пусть жизнь будет наполнена счастьем, успехом и добрыми событиями.
***
Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой ангел всегда стоит за плечами, бережет от невзгод и ведет по пути добра. Желаю здоровья, душевного покоя, искренней радости и исполнения самых заветных желаний.
***
Искренние поздравления с именинами! Пусть небесный защитник дарит тебе силы, мудрость и вдохновение, помогает преодолевать все трудности и наполняет каждый день светом. Желаю счастья, благополучия и любви в сердце.