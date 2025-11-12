День ангела 12 ноября: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 12 ноября, день ангела / © unsplash.com

Кто празднует день ангела 12 ноября

12 ноября 2025 поздравьте с именинами Бориса, Владимира, Даниила, Дмитрия, Ивана, Константина, Льва, Матвея, Николая, Александра, Афанасия, Степана, Федора.

Борис — давно персидское происхождение, означает “наследник”. В детстве скрытный, сильный. Во взрослом возрасте становится ответственным.

Владимир — древнегерманское имя, переводится как “владеющий миром”. В детстве самодостаточный, владеет своими эмоциями. Во взрослом возрасте становится любознательным.

Даниил — древнееврейские корни, толкуется как “Бог мой судья”. В детстве спокоен, выдержан. Во взрослом возрасте становится сконцентрированным в своем внутреннем мире.

Дмитрий — древнегреческое происхождение, означает “посвящённый Деметри”. В детстве надежен, тих. Во взрослом возрасте становится волевым.

Иоанн — древнеиудейское имя, переводится как “милость Божия”. В детстве воспитан, добр. Во взрослом возрасте становится неторопливым.

Константин — латинские корни, толкуется как “устойчивый”. В детстве смелый, справедливый. Во взрослом возрасте становится искренним.

Лев — древнегреческое происхождение, означает “царь зверей”. В детстве упорный, добросовестный. Во взрослом возрасте становится честным.

Матвей — древнееврейское имя, переводится как “Божий дар”. В детстве упорный, смелый. Во взрослом возрасте становится откровенным.

Николай — древнегреческие корни, толкуется как “победитель народов”. В детстве спокоен, тих. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе.

Александр — древнегреческое происхождение, означает “защитник”. В детстве смелый, открытый. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым.

Афанасий — древнегреческое имя, переводится как “бессмертный”. В детстве коммуникабельный, веселый. Во взрослом возрасте становится целенаправленным.

Степан — древнегреческие корни, толкуется как “венец”. В детстве волевой, хорошо учится. Во взрослом возрасте становится неплохим организатором.

Федор — древнегреческое происхождение, означает “подарок Бога”. В детстве эмоционален, целенаправлен. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе.

День ангела 12 ноября — душевные поздравления в прозе

День ангела 12 ноября — душевные поздравления в прозе / © unsplash.com

Поздравляю с днем ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда ведет тебя светлым путем, оберегает от тревог и дарит покой сердцу. Желаю тебе гармонии, благополучия и внутренней силы.

***

С днем ангела! Пусть твой покровитель каждый день напоминает, что ты не одинока: у тебя всегда есть свет, поддерживающий и вдохновляющий. Желаю мудрости, радости и осуществления самых сокровенных мечтаний.

***

Поздравляю с праздником твоего ангела-хранителя! Пусть в твоей жизни будет как можно больше тихих утренников, теплых людей и счастливых событий. Пусть сердце не знает сомнений, а душа усталости.

***

С днем ангела! Желаю, чтобы добро возвращалось к тебе сторицей, а небесная защита сопровождала на каждом шагу. Пусть каждый день дарит тебе новые возможности и светлую радость.

***

Поздравляю с днем ангела! Пусть твой небесный покровитель наполняет жизнь легкостью, любовью и вдохновением. Желаю внутреннего равновесия, теплых встреч и исполнения мечтаний, о которых ты молчишь.