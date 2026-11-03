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Дата публикации
Категория
Разное
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Время на прочтение
3 мин

День ангела 12 ноября: кого и как поздравлять с именинами

12 ноября 2026 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Какой день ангела 12 ноября

Какой день ангела 12 ноября / © pexels.com

Кто празднует день ангела 12 ноября

12 ноября 2026 поздравьте с именинами Бориса, Владимира, Даниила, Дмитрия, Ивана, Константина, Матвея, Николая, Александра, Афанасия, Степана, Федора.

Борис — древнеперсидское происхождение, означает «наследник». В детстве скрытный, замкнутый в себе. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым.

Владимир — древнегерманское имя, переводится как «повелитель мира». В детстве настойчив, спокоен. Во взрослом возрасте становится дружелюбным.

Даниил — древнееврейские корни, толкуется как «Бог мой судья». В детстве тихий, сдержанный. Во взрослом возрасте становится прямолинейным.

Дмитрий — древнегреческое происхождение, означает «посвящённый Деметре». В детстве энергичный, смелый. Во взрослом возрасте становится коммуникабельным.

Иоанн — древнеиудейское имя, переводится как «милость Божия». В детстве спокоен, воспитан. Во взрослом возрасте становится неторопливым.

Константин — латинские корни, толкуется как «устойчивый». В детстве хорошо учится, общителен. Во взрослом возрасте становится решительным.

Матвей — древнееврейское происхождение, означает «Божий дар». В детстве скромный, замкнутый. Во взрослом возрасте становится честным.

Николай — древнегреческое имя, переводится как «победитель народов». В детстве тихий, нежный. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе.

Александр — древнегреческие корни, толкуется как «защитник». В детстве смелый, активный. Во взрослом возрасте становится энергичным.

Афанасий — древнегреческое происхождение, означает «бессмертный». В детстве уравновешен, спокоен. Во взрослом возрасте становится дружелюбным.

Степан — древнегреческое имя, переводится как «венец». В детстве подвижен, много учится. Во взрослом возрасте становится коммуникабельным.

Федор — древнегреческие корни, толкуется как «подарок Бога». В детстве нежный, робкий. Во взрослом возрасте становится решительным.

День ангела 12 ноября — душевные поздравления в прозе

День ангела 12 ноября — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

День ангела 12 ноября — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает от проблем, помогает преодолевать трудности и ведет к счастливой жизни. Желаю крепкого здоровья, душевного спокойствия, любви, благополучия и много поводов для радости. Пусть в сердце всегда живет вера в лучшее, а рядом будут люди, дарящие тепло и поддержку!

***

С Днем ангела! Хочу, чтобы каждый день приносил хорошие новости, приятные встречи и счастливые моменты. Пусть твой ангел-хранитель защищает от всего злого, добавляет сил в сложные минуты и помогает находить правильный путь. Пусть сбываются самые заветные мечты, в доме царят уют и достаток, а в душе всегда будет свет!

***

Поздравляю с Днем ангела! Пусть небесный хранитель всегда будет рядом, оберегает тебя и твоих близких, дарит покой и уверенность в завтрашнем дне. Желаю здоровья, искренней любви, семейного уюта, довольства и счастливой судьбы. Пусть жизнь радует приятными сюрпризами, а каждый замысел осуществляется легко и вовремя!

***

С Днем ангела! Пусть твой ангел всегда помогает находить выход из непростых ситуаций, оберегает от разочарований и наполняет жизнь добрыми событиями. Желаю, чтобы здоровье не подводило, любовь согревала сердце, работа доставляла удовольствие, а все старания вознаграждались успехом. Пусть в твоем доме всегда будут мир, согласие, довольство и счастливые улыбки родных!

***

От всего сердца поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель оберегает тебя на каждом шагу, дарит мудрость в решениях и силах для осуществления всего задуманного. Желаю тебе побольше счастливых дней, искренних объятий, теплых слов и приятных неожиданностей. Пусть судьба будет благосклонна, мечты становятся реальностью, а рядом всегда остаются те, с кем легко, радостно и уютно. Будь здоровой, счастливой и всегда окруженной любовью!

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