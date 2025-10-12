- Дата публикации
День ангела 12 октября: кого и как поздравлять с именинами
12 октября 2025 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 12 октября
12 октября 2025 поздравьте с именинами Богдана, Дениса, Ивана, Макара, Николая, Александра, Остапа, Тараса.
Богдан — старославянское происхождение, означает “данный Богом”. В детстве энергичный, оптимистичный. Во взрослом возрасте становится упорным, веселым.
Денис — древнегреческое имя, переводится как “посвящённый Дионисию”. В детстве непоседлив, подвижен. Во взрослом возрасте становится жизнерадостным, идеалистическим.
Иоанн — древнеиудейские корни, толкуется как “милость Божия”. В детстве добродушен, отзывчив. Во взрослом возрасте становится неторопливым, трудолюбивым.
Макар — древнегреческое происхождение, означает “блаженный”. В детстве честный, искренний. Во взрослом возрасте становится справедливым, добродушным.
Николай — древнегреческое имя, переводится как “победитель народов”. В детстве спокоен, тих. Во взрослом возрасте становится более уверенным в себе.
Александр — древнегреческие корни, толкуется как “защитник”. В детстве смелый, добрый. Во взрослом возрасте становится целеустремленным, долго выбирает спутницу жизни.
Остап — древнегреческое происхождение, означает “устойчивый”. В детстве очаровательный, артистический. Во взрослом возрасте становится неболтливым, любит путешествовать.
Тарас — древнегреческое имя, переводится как “бунтовщик”. В детстве спокоен, уравновешен. Во взрослом возрасте становится неуверенным в себе, но любит быть в центре внимания.
День ангела 12 октября — душевные поздравления в прозе
Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда ведет тебя правильным путем, оберегает от неприятностей и наполняет жизнь светом, радостью и гармонией.
***
В этот особый день желаю тебе тепла души, чистых помыслов и неисчерпаемой веры в лучшее. Пусть ангел всегда стоит рядом и поддерживает во всех начинаниях.
***
С днем ангела! Желаю, чтобы каждый твой день был полон счастья, здоровья и вдохновения, а ангел-хранитель оберегал тебя от всяких невзгод и сохранял душевный покой.
***
Сердечно поздравляю с днем ангела! Пусть твоя жизнь будет светлой и радостной, а ангел всегда поддерживает твои мечты, помогает преодолевать трудности и дарит ощущение внутренней гармонии.
***
С днем ангела! Желаю, чтобы твой ангел-хранитель всегда был рядом, оберегал твое сердце от печали, вдохновлял на добрые дела и наполнял жизнь светом, любовью и благополучием.