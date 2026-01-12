День ангела 12 января: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 12 января, день ангела / © pexels.com

Кто празднует день ангела 12 января

12 января 2026 поздравьте с именинами Илью, Макара, Петра, Татьяну.

Илия — древнееврейское происхождение, означает “мой Бог Яхве”. В детстве мягкий и коммуникабельный. Во взрослом возрасте становится импульсивным, лихорадочным.

Макар — древнегреческое имя, переводится как “блаженный”. В детстве настойчив, целенаправлен. Во взрослом возрасте становится искренним, честным.

Петр — древнегреческие корни, толкуется как “скала”. В детстве тихий, добрый. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым, уверенным в себе.

Татьяна — древнегреческое происхождение, означает “управительница”. В детстве решительная, носит жесткий характер. Во взрослом возрасте становится страстной и пылкой натурой.

День ангела 12 января — душевные поздравления в прозе

День ангела 12 января — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда оберегает от невзгод, вдохновляет на добрые поступки и наполняет сердце светом, теплом и гармонией. Желаю здоровья, радости и искреннего счастья каждый день.

***

С Днем ангела! Пусть твоя жизнь будет исполнена света, тепла и любви, а ангел рядом всегда поддерживает тебя в любой ситуации. Желаю исполнения мечтаний, благополучия и душевного покоя.

***

Поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы твое сердце всегда было наполнено светом, а ангел-хранитель ведет тебя по пути счастья, защищает от неприятностей и оберегает от всех невзгод. Пусть каждый день доставляет радость и тепло.

***

С Днем ангела! Пусть ангел всегда оберегает твою жизнь, дарит вдохновение и силы для добрых дел, а каждый миг будет наполнен светом, любовью и гармонией. Желаю здоровья, счастья и исполнения самых заветных мечтаний.

***

Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда будет рядом, поддерживает в сложные моменты и оберегает от всего злого. Желаю радости, гармонии, тепла в душе и безграничного благополучия.