День ангела 13 августа: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 13 августа, день ангела / © unsplash.com

Кто празднует день ангела 13 августа

13 августа 2025 поздравьте с именинами Антона, Арсения, Василия, Владимира, Георгия, Дениса, Ивана, Иосифа, Константина, Максима, Николая, Сергея, Степана, Анну, Елизавету.

Антон — латинское происхождение, значит “вступать в бой”. В детстве яркий. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым.

Арсений — древнегреческое имя, переводится как “крепкий”. В детстве решителен. Во взрослом возрасте становится ответственным.

Василий — древнегреческие корни, толкуется как “царь”. В детстве дружелюбный. Во взрослом возрасте становится любознательным.

Владимир — старогерманское происхождение, означает “славный владыка”. В детстве изобретательный. Во взрослом возрасте становится принципиальным.

Георгий — древнегреческое имя, переводится как “земледелец”. В детстве энергичный. Во взрослом возрасте становится целеустремленным.

Денис — древнегреческие корни, толкуется как “посвящённый Дионису”. В детстве непоседливый.

Иоанн — древнеиудейское происхождение, означает “милость Божия”. В детстве хороший. Во взрослом возрасте становится неторопливым.

Иосиф — древнееврейское имя, переводится как “пусть Бог вознаградит”. В детстве скрытный. Во взрослом возрасте становится терпеливым.

Константин — латинские корни, толкуется как “постоянный”. В детстве надежен. Во взрослом возрасте становится ответственным.

Максим — латинское происхождение, означает “величайший”. В детстве кроток. Во взрослом возрасте становится открытым.

Николай — древнегреческое имя, переводится как “победитель народов”. В детстве спокоен. Во взрослом возрасте становится бескорыстным.

Сергей — латинские корни, толкуется как “знатный”. В детстве внимательный. Во взрослом возрасте становится благородным защитником.

Степан — древнегреческое происхождение, означает “венец”. В детстве легок. Во взрослом возрасте становится искренним.

Анна — древнееврейское имя, переводится как “благая”. В детстве коммуникабельна. Во взрослом возрасте становится целеустремленной.

Елизавета — древнееврейские корни, толкуется как “Божья клятва”. В детстве любознательна. Во взрослом возрасте становится сентиментальной.

День ангела 13 августа — душевные поздравления в прозе

Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя от всех невзгод, дарит силу и вдохновение для осуществления самых заветных мечтаний. Желаю тебе света в душе, гармонии в сердце и тепла в каждом дне.

***

С днем ангела поздравляю! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом, подсказывая правильный путь и защищая от беды. Желаю тебе крепкого здоровья, радости в сердце и неисчерпаемой веры в лучшее.

***

Поздравляю с днем ангела! Пусть твой небесный покровитель каждый день наполняет твою жизнь светом, добротой и любовью. Пусть каждый твой шаг сопровождается благословением и приносит только счастливые моменты.

***

С днем ангела! Желаю, чтобы твой ангел-хранитель всегда был твоим верным спутником, оберегал от неприятностей и помогал в сложных ситуациях. Пусть в твоей жизни царят мир, любовь и душевное равновесие.

***

Поздравляю с днем ангела! Пусть в этот особый день твой ангел-хранитель поднимет тебя на крыльях вдохновения, придаст силы и наполнит душу спокойствием. Желаю тебе счастья, благополучия и безграничной веры в себя и свои силы.