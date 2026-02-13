День ангела 13 февраля: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 13 февраля, день ангела / © pexels.com

Кто празднует день ангела 13 февраля

13 февраля 2026 поздравьте с именинами Василия, Владимира, Евгения, Ивана, Михаила, Николая, Павла, Тимофея, Веру, Зою, Анну, Ирину, Светлану.

Василий — древнегреческое происхождение, означает «царь». В детстве уравновешен, оптимистичен. Во взрослом возрасте становится жизнерадостным.

Владимир — древнегерманское имя, переводится как «владеющий миром». В детстве опрятный, любознательный. Во взрослом возрасте становится дружелюбным.

Евгений — древнегреческие корни, толкуется как «благородный». В детстве медленный, бесстрашный. Во взрослом возрасте становится резким.

Иоанн — древнеиудейское происхождение, означает «милость Божия». В детстве тихий, воспитанный. Во взрослом возрасте становится неторопливым.

Михаил — древнееврейское имя, переводится как «кто как Бог». В детстве вежливый, искренний. Во взрослом возрасте становится справедливым.

Николай — древнегреческие корни, толкуется как «победитель народов». В детстве спокоен, непоколебим. Во взрослом возрасте становится приветливым.

Павел — латинское происхождение, означает «младший». В детстве надежен, добрый. Во взрослом возрасте становится тактичным.

Тимофей — древнегреческое имя, переводится как «почитающий Бога». В детстве дружелюбен, верен. Во взрослом возрасте становится надежным.

Вера — древнегреческие корни, толкуется как «вера». В детстве практичная, добрая. Во взрослом возрасте становится организованной.

Зоя — древнегреческое происхождение, означает «жизнь». В детстве мечтательная, дружелюбная. Во взрослом возрасте становится активной.

Анна — древнееврейское имя, переводится как «благая». В детстве тихая, хорошо учится. Во взрослом возрасте становится трудолюбивой.

Ирина — древнегреческие корни, толкуется как «дарящий мир и покой». В детстве самостоятельная, рассеянная. Во взрослом возрасте остается мечтательной.

Светлана — старославянское происхождение, означает «светлая». В детстве энергичная, уязвимая. Во взрослом возрасте становится импульсивной.

День ангела 13 февраля — душевные поздравления в прозе

Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть твой охранный ангел всегда оберегает от невзгод, дарит покой душе и наполняет жизнь светом, теплом и искренними улыбками.

***

С днем ангела! Желаю, чтобы твой ангел всегда был рядом, вдохновлял на добрые поступки, помогал находить верный путь и наполнял дни радостью и гармонией.

***

Поздравляю с твоим праздником! Пусть ангел-хранитель всегда оберегает тебя от печали, ведет к счастью, дарит здоровье и окружает любовью близких людей.

***

С днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный покровитель всегда подсказывал правильные решения, оберегал сердце от тревог и наполнял жизнь светом, добром и теплом.

***

Поздравляю тебя с именинами! Пусть твой ангел всегда рядом, дарит мир в душе, помогает воплощать мечты и приносит в жизнь только счастливые мгновения.