День ангела 13 февраля: кого и как поздравлять с именинами
13 февраля 2026 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 13 февраля
13 февраля 2026 поздравьте с именинами Василия, Владимира, Евгения, Ивана, Михаила, Николая, Павла, Тимофея, Веру, Зою, Анну, Ирину, Светлану.
Василий — древнегреческое происхождение, означает «царь». В детстве уравновешен, оптимистичен. Во взрослом возрасте становится жизнерадостным.
Владимир — древнегерманское имя, переводится как «владеющий миром». В детстве опрятный, любознательный. Во взрослом возрасте становится дружелюбным.
Евгений — древнегреческие корни, толкуется как «благородный». В детстве медленный, бесстрашный. Во взрослом возрасте становится резким.
Иоанн — древнеиудейское происхождение, означает «милость Божия». В детстве тихий, воспитанный. Во взрослом возрасте становится неторопливым.
Михаил — древнееврейское имя, переводится как «кто как Бог». В детстве вежливый, искренний. Во взрослом возрасте становится справедливым.
Николай — древнегреческие корни, толкуется как «победитель народов». В детстве спокоен, непоколебим. Во взрослом возрасте становится приветливым.
Павел — латинское происхождение, означает «младший». В детстве надежен, добрый. Во взрослом возрасте становится тактичным.
Тимофей — древнегреческое имя, переводится как «почитающий Бога». В детстве дружелюбен, верен. Во взрослом возрасте становится надежным.
Вера — древнегреческие корни, толкуется как «вера». В детстве практичная, добрая. Во взрослом возрасте становится организованной.
Зоя — древнегреческое происхождение, означает «жизнь». В детстве мечтательная, дружелюбная. Во взрослом возрасте становится активной.
Анна — древнееврейское имя, переводится как «благая». В детстве тихая, хорошо учится. Во взрослом возрасте становится трудолюбивой.
Ирина — древнегреческие корни, толкуется как «дарящий мир и покой». В детстве самостоятельная, рассеянная. Во взрослом возрасте остается мечтательной.
Светлана — старославянское происхождение, означает «светлая». В детстве энергичная, уязвимая. Во взрослом возрасте становится импульсивной.
День ангела 13 февраля — душевные поздравления в прозе
Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть твой охранный ангел всегда оберегает от невзгод, дарит покой душе и наполняет жизнь светом, теплом и искренними улыбками.
***
С днем ангела! Желаю, чтобы твой ангел всегда был рядом, вдохновлял на добрые поступки, помогал находить верный путь и наполнял дни радостью и гармонией.
***
Поздравляю с твоим праздником! Пусть ангел-хранитель всегда оберегает тебя от печали, ведет к счастью, дарит здоровье и окружает любовью близких людей.
***
С днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный покровитель всегда подсказывал правильные решения, оберегал сердце от тревог и наполнял жизнь светом, добром и теплом.
***
Поздравляю тебя с именинами! Пусть твой ангел всегда рядом, дарит мир в душе, помогает воплощать мечты и приносит в жизнь только счастливые мгновения.