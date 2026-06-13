День ангела 13 июня: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 13 июня, день ангела / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 13 июня

13 июня 2026 поздравьте с именинами Александра, Андрея, Даниила, Дмитрия, Ивана, Якова, Анну, Антонину.

Александр — древнегреческое происхождение, означает «защитник». В детстве энергичный, смелый. Во взрослом возрасте становится решительным, искренним.

Андрей — древнегреческое имя, переводится как «мужественный». В детстве целеустремленный, хорошо учится. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым.

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Даниил — древнееврейские корни, толкуется как «Бог мой судья». В детстве спокоен, тих. Во взрослом возрасте становится неторопливым, носит флегматический характер.

Дмитрий — древнегреческое происхождение, означает «посвящённый Деметре». В детстве терпелив, сдержан. Во взрослом возрасте становится коммуникабельным.

Иоанн — древнеиудейское имя, переводится как «милость Божия». В детстве тихий, спокоен. Во взрослом возрасте становится медленным, но трудолюбивым.

Иаков — древнееврейское происхождение, значит «наступать по пятам». В детстве любит быть в центре внимания. Во взрослом возрасте становится добрым, внимательным.

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Анна — древнееврейское имя, переводится как «благая». В детстве отзывчивая, альтруистическая. Во взрослом возрасте становится искренней, честной.

Антонина — латинские корни, толкуется как «из рода Антония». В детстве добродушная, тихая. Во взрослом возрасте становится артистической, сентиментальной.

День ангела 13 июня — душевные поздравления в прозе

День ангела 13 июня — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда будет рядом, оберегает от невзгод, наполняет сердце спокойствием и дарит силы для осуществления самых заветных мечтаний. Желаю света в душе, гармонии в жизни и искренних людей рядом.

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С Днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель каждый день держит тебя под своим крылом, отводит трудности и открывает путь к счастью. Пусть в твоей жизни всегда будет любовь, тепло и уверенность в завтрашнем дне.

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От всего сердца поздравляю с Днем ангела! Пусть небесный защитник помогает во всех начинаниях, наполняет каждый день радостью, а сердце верой и надеждой. Желаю тебе мира, добра и исполнения мечтаний.

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С Днем ангела тебя! Пусть твой охранник всегда будет рядом в самые важные мгновения, оберегает от тревог и дарит вдохновение. Пусть жизнь будет светлой, щедрой на добрые события и счастливые встречи.

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть небесные силы всегда поддерживают тебя, дарят здоровье, удачу и душевное равновесие. Пусть каждый новый день доставляет радость, а судьба ведет только к лучшему.

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