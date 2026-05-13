День ангела 13 мая: кого и как поздравлять с именинами

13 мая 2026 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Татьяна Мележик
Какой сегодня, 13 мая, день ангела

Кто празднует день ангела 13 мая

13 мая 2026 поздравьте с именинами Георгия, Макара, Александра.

Георгий — древнегреческое происхождение, означает «земледелец». В детстве энергичный, подвижный. Во взрослом возрасте становится честолюбивым, не терпит пренебрежения.

Макар — древнегреческое имя, переводится как «блаженный». В детстве честный, искренний. Во взрослом возрасте становится справедливым, преданным.

Александр — древнегреческие корни, толкуется как «защитник». В детстве смелый, общительный. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым, решительным.

День ангела 13 мая — душевные поздравления в прозе

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда будет рядом, бережет от всего злого, направляет на верный путь и помогает осуществлять самые заветные мечты. Желаю здоровья, радости, мира и благополучия.

***

Искренне поздравляю с именинами! Пусть ангел-хранитель каждый день дарит тебе силы, вдохновение и защиту, а жизнь наполняется счастливыми событиями, любовью близких и теплом родного дома.

***

С Днем ангела! Желаю, чтобы твой святой покровитель всегда поддерживал в важные моменты, оберегал от проблем и помогал находить свет даже в самые сложные дни. Счастья тебе, гармонии и душевного покоя.

***

Поздравляю с Днем ангела! Пусть в сердце царит радость, в доме уют, в делах успех, а рядом всегда будут искренние люди. Пусть ангел-хранитель ведет тебя по пути добра и благословения.

***

Искренние поздравления с именинами! Пусть Господь дарит крепкое здоровье, счастливую судьбу и много светлых дней, а ангел всегда держит над тобой свои крылья, защищая от бед и тревог.

