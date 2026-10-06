День ангела 13 октября: кого и как поздравлять с именинами

Какой день ангела 13 октября / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 13 октября

13 октября 2026 поздравьте с именинами Антона, Никиту, Николая, Якова, Злату.

Антон — латинское происхождение, значит «вступать в бой». В детстве активный, подвижный. Во взрослом возрасте становится дружелюбным, трудолюбивым.

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Никита — древнегреческое имя, переводится как «победитель». В детстве упрям, всегда отстаивает свою точку зрения. Во взрослом возрасте становится серьезным, независимым.

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Николай — древнегреческие корни, толкуется как «победитель народов». В детстве тихий, спокоен. Во взрослом возрасте становится решительным, уверенным в себе.

Иаков — древнееврейское происхождение, значит «наступать по пятам». В детстве честный, справедливый. Во взрослом возрасте становится добрым, верным.

Злата — древнееврейское имя, переводится как «золото». В детстве не терпит однообразия, весела. Во взрослом возрасте становится целеустремленной, имеет тягу к приключениям.

День ангела 13 октября — душевные поздравления в прозе

День ангела 13 октября — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный охранник всегда был рядом, оберегал от невзгод, помогал в важные моменты и даровал веру в лучшее. Пусть в жизни будет много счастливых событий, любви, добра и тепла.

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть судьба дарит приятные встречи, исполнение мечтаний и множество поводов для радости. Желаю крепкого здоровья, душевной гармонии, семейного уюта и мирного неба.

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С Днем ангела! Желаю, чтобы ангел-хранитель всегда держал тебя под своим крылом, отводил все беды и помогал находить правильный путь. Пусть каждый день приносит хорошие новости, искренние улыбки и маленькие и большие радости.

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Поздравляю с именинами! Пусть в сердце всегда живут покой, надежда и любовь, а рядом будут люди, которые ценят, поддерживают и вдохновляют. Желаю благополучия, удачи во всех делах и исполнения самых заветных желаний.

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Прими самые искренние поздравления с Днем ангела! Желаю светлого жизненного пути, добрых людей рядом, достатка, здоровья и счастья. Пусть твой ангел-хранитель защищает от всего плохого и помогает уверенно идти навстречу своим мечтам.

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