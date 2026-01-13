День ангела 13 января: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 13 января, день ангела / © pexels.com

Реклама

Кто празднует день ангела 13 января

13 января 2026 года поздравьте с именинами Афанасия, Максима, Петра, Иакова.

Афанасий — древнегреческое происхождение, означает “бессмертный”. В детстве хороший, мягкий. Во взрослом возрасте становится усердным, неторопливым.

Максим — латинское имя, переводится как “величайший”. В детстве много друзей, коммуникабельный. Во взрослом возрасте становится серьезным, стремится к стабильной семейной жизни.

Реклама

Петр — древнегреческие корни, толкуется как “скала”. В детстве податлив, спокоен. Во взрослом возрасте становится решительным, трудолюбивым.

Иаков — древнееврейское происхождение, означает “наступать по пятам”. В детстве энергичный, любит забавы. Во взрослом возрасте становится дружелюбным, самоуверенным.

День ангела 13 января — душевные поздравления в прозе

День ангела 13 января — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный охранник всегда был рядом, оберегал от бед и даровал силу, вдохновение и гармонию в каждый день жизни. Пусть в твоем сердце всегда будет покой, а душа чувствует счастье и тепло.

***

Реклама

С Днем ангела! Желаю, чтобы твой ангел-хранитель всегда светом озарял путь, помогал в сложные моменты и наполнял твою жизнь любовью, радостью и благополучием. Пусть каждый день приносит мир, вдохновение и добрые встречи.

***

Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель оберегает от всех невзгод, ведет правильными путями и дарит силы для осуществления самых смелых мечтаний. Пусть душа всегда радуется, сердце поет, а жизнь будет полна света и тепла.

***

Реклама

С Днем ангела! Желаю тебе неистощимого счастья, крепкого здоровья и гармонии в душе. Пусть ангел всегда рядом, оберегает, поддерживает в трудные минуты и вдохновляет на добрые поступки. Пусть жизнь будет наполнена светом, любовью и радостными моментами.

***

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда оберегает тебя от беды, вдохновляет на добрые дела и помогает идти жизненным путем с уверенностью и легкостью. Желаю внутреннего покоя, радости, тепла в сердце и гармонии во всем.