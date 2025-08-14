День ангела 14 августа: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 14 августа, день ангела / © unsplash.com

Реклама

Кто празднует день ангела 14 августа

14 августа 2025 поздравьте с именинами Аркадия, Василия, Владимира, Матвея, Николая, Александра, Алексея, Семена, Федора, Еву, Евдокию.

Аркадий — древнегреческое происхождение, означает “житель Аркадии”. В детстве спокоен, добр. Во взрослом возрасте становится миролюбивым, стремится к гармонии с природой.

Василий — древнегреческое имя, переводится как “царь”. В детстве радостный, энергичный. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым, добродушным.

Реклама

Владимир — старогерманские корни, толкуется как “владыка мира”. В детстве честный, благородный. Во взрослом возрасте становится умным, легким в общении.

Матвей — древнееврейское происхождение, означает “дар от Бога”. В детстве спокоен, нуждается в поддержке родителей. Во взрослом возрасте становится скромным, замкнутым в себе.

Николай — древнегреческое имя, переводится как “победитель народов”. В детстве спокоен, добр. Во взрослом возрасте становится аналитиком, решающим все свои проблемы самостоятельно.

Александр — древнегреческие корни, толкуется как “защитник”. В детстве душа компании, отзывчивый. Во взрослом возрасте становится справедливым, целеустремленным.

Реклама

Алексей — древнегреческое происхождение, означает “помощник”. В детстве интроверт, углубленный в себя. Во взрослом возрасте становится усердным перфекционистом.

Семен — древнееврейское имя, переводится как “услышанный Богом в молитве”. В детстве имеет хорошо развитую интуицию. Во взрослом возрасте становится терпеливым, рассудительным.

Федор — древнегреческие корни, толкуется как “подарок Бога”. В детстве нежный, плаксивый. Во взрослом возрасте становится более уверенным в себе, трудолюбивым.

Ева — древнееврейское происхождение, означает “дающая жизнь”. В детстве своенравная, упрямая. Во взрослом возрасте становится сдержанной и уравновешенной.

Реклама

Евдокия — древнегреческое имя, переводится как “благая весть”. В детстве дружелюбная, искренняя. Во взрослом возрасте становится честной, справедливой.

День ангела 14 августа — душевные поздравления в прозе

День ангела 14 августа — душевные поздравления в прозе / © unsplash.com

Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть твой охранный ангел всегда будет рядом, оберегает от всего злого и наполняет жизнь светом, добротой и радостью. Желаю, чтобы в душе всегда царил мир, а сердце наполнялось любовью и вдохновением!

***

С днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда ведет тебя по правильному пути, дарит силы и мудрость в важных решениях. Желаю, чтобы каждый день был наполнен гармонией, а твоя жизнь — теплом и счастьем.

Реклама

***

Поздравляю с днем ангела! Желаю, чтобы ангел-хранитель всегда следил за тобой, защищал от невзгод и помогал осуществлять самые заветные мечты. Пусть душа будет светлой, а дни наполнены благополучием и радостью.

***

С днем ангела! Пусть небесный покровитель оберегает тебя от всех бед и дарит веру в собственные силы.

Реклама

***

Поздравляю с днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда стоит на страже твоей души, ведет тебя к светлым свершениям и наполняет жизнь несгибаемой надеждой. Желаю гармонии, крепкого здоровья и неистощимого вдохновения во всех начинаниях!