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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Время на прочтение
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День ангела 14 августа: кого и как поздравлять с именинами

14 августа 2026 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

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Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Какой день ангела 14 августа

Какой день ангела 14 августа / © pexels.com

Кто празднует день ангела 14 августа

14 августа 2026 поздравьте с именинами Аркадия, Василия, Владимира, Матвея, Николая, Александра, Алексея, Семена, Федора, Еву.

Аркадий — древнегреческое происхождение, означает «житель Аркадии». В детстве терпелив. Во взрослом возрасте становится ответственным.

Василий — древнегреческое имя, переводится как «царь». В детстве оптимистичный. Во взрослом возрасте становится жизнелюбивым.

Владимир — старогерманские корни, толкуется как «владеющий миром». В детстве благороден. Во взрослом возрасте становится чистоплотным.

Матвей — древнееврейское происхождение, означает «дар от Бога». В детстве скромный. Во взрослом возрасте становится принципиальным.

Николай — древнегреческое имя, переводится как «победитель народов». В детстве тихий. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе.

Александр — древнегреческие корни, толкуется как «защитник». В детстве смелый. Во взрослом возрасте становится искренним.

Алексей — древнегреческое происхождение, означает «помощник». В детстве коммуникабельный. Во взрослом возрасте становится энергичным.

Семен — древнееврейское имя, переводится как «услышанный Господом в молитве». В детстве имеет хорошо развитую интуицию. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым.

Федор — древнегреческие корни, толкуется как «подарок Бога». В детстве нежный. Во взрослом возрасте становится дружелюбным.

Ева — древнееврейское происхождение, означает «дающий жизнь». В детстве своенравна. Во взрослом возрасте становится уравновешенной.

День ангела 14 августа — душевные поздравления в прозе

День ангела 14 августа — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

День ангела 14 августа — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя, дарит силы, здоровье и ведет светлым путем жизни.

***

Искренне поздравляю с именинами! Желаю мира в душе, радости в сердце, искренних людей рядом и Божьего благословения на каждый день.

***

С Днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом, защищает от невзгод и наполняет жизнь добром и счастьем.

***

Поздравляю с праздником! Желаю крепкого здоровья, исполнения мечтаний, душевного тепла и много светлых моментов.

***

Счастливого Дня Ангела! Пусть в жизни будет больше радости, любви, приятных встреч и поводов для улыбок.

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