ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
78
Время на прочтение
1 мин

День ангела 14 декабря: кого и как поздравлять с именинами

14 декабря 2025 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Какой сегодня, 14 декабря, день ангела

Какой сегодня, 14 декабря, день ангела / © unsplash.com

Кто празднует день ангела 14 декабря

14 декабря 2025 поздравьте с именинами Николая, Филимона.

Николай — древнегреческое происхождение, означает “победитель народов”. В детстве очень спокоен, кажется, будто он даже отчужден. Во взрослом возрасте остро реагирует на несправедливость.

Филимон — древнегреческое имя, переводится как “доброжелательный”. В детстве озорной, подвижный. Во взрослом возрасте становится сострадательным, уязвимым.

День ангела 14 декабря — душевные поздравления в прозе

День ангела 14 декабря — душевные поздравления в прозе / © unsplash.com

День ангела 14 декабря — душевные поздравления в прозе / © unsplash.com

Поздравляю тебя с днем ангела! Желаю, чтобы твой защитный ангел всегда был рядом, оберегая от печали и невзгод, а каждый день доставлял радость, вдохновение и теплые улыбки.

***

С днем ангела! Пусть твоя жизнь будет наполнена светом, гармонией и добром, а ангел-хранитель всегда ведет тебя правильным путем и оберегает от всего зла.

***

Поздравляю с именинами! Желаю, чтобы в твоем сердце всегда царили любовь и покой, а ангел-хранитель каждый день наполнял твою жизнь счастьем и благополучием.

***

С днем ангела! Пусть твоя жизнь будет как яркая сказка, где рядом всегда твой ангел, дающий тепло, вдохновение и веру в лучшее.

***

Поздравляю с именинами! Желаю, чтобы ангел оберегал твои мечты, придавал силы в сложные моменты и даровал безграничную радость в каждом дне.

Дата публикации
Количество просмотров
78
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie