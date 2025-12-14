- Дата публикации
День ангела 14 декабря: кого и как поздравлять с именинами
14 декабря 2025 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 14 декабря
14 декабря 2025 поздравьте с именинами Николая, Филимона.
Николай — древнегреческое происхождение, означает “победитель народов”. В детстве очень спокоен, кажется, будто он даже отчужден. Во взрослом возрасте остро реагирует на несправедливость.
Филимон — древнегреческое имя, переводится как “доброжелательный”. В детстве озорной, подвижный. Во взрослом возрасте становится сострадательным, уязвимым.
День ангела 14 декабря — душевные поздравления в прозе
Поздравляю тебя с днем ангела! Желаю, чтобы твой защитный ангел всегда был рядом, оберегая от печали и невзгод, а каждый день доставлял радость, вдохновение и теплые улыбки.
***
С днем ангела! Пусть твоя жизнь будет наполнена светом, гармонией и добром, а ангел-хранитель всегда ведет тебя правильным путем и оберегает от всего зла.
***
Поздравляю с именинами! Желаю, чтобы в твоем сердце всегда царили любовь и покой, а ангел-хранитель каждый день наполнял твою жизнь счастьем и благополучием.
***
С днем ангела! Пусть твоя жизнь будет как яркая сказка, где рядом всегда твой ангел, дающий тепло, вдохновение и веру в лучшее.
***
Поздравляю с именинами! Желаю, чтобы ангел оберегал твои мечты, придавал силы в сложные моменты и даровал безграничную радость в каждом дне.