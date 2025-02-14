День ангела 14 февраля: кого и как поздравлять с именинами

14 февраля 2025 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Кто празднует день ангела 14 февраля

14 февраля 2025 поздравьте с именинами Кирилла, Георгия, Константина, Михаила.

Кирилл – древнегреческое происхождение, означает "владыка". В детстве самоуверен, не любит критику в свой адрес. Во взрослом возрасте становится эгоистичным, дружит только с полезными для себя людьми.

Георгий — древнегреческое имя, переводится как "земледелец". В детстве порядочный и честный. Во взрослом возрасте становится щедрым, великодушным, умеющим поддержать друзей.

Константин — латинские корни, толкуется как "устойчивый". В детстве надежен, добрый друг. Во взрослом возрасте становится выносливым, ответственным, любит дисциплину.

Михаил – древнееврейское происхождение, означает "кто как Бог". В детстве любознательный, воспитанный. Во взрослом возрасте становится легким в общении, любит путешествия и спорт.

День ангела 14 февраля – душевные поздравления в прозе

День ангела 14 февраля – душевные поздравления в прозе / Фото: pixabay.com

Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда ведет тебя светлыми путями, защищает от невзгод и помогает осуществить все мечты. Желаю тебе здоровья, гармонии, благополучия и счастья на каждом шагу!

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Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом, оберегает от бед, поддерживает в трудные моменты и помогает находить правильный путь. Желаю радости, тепла, искренних друзей и исполнения всех замыслов!

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Пусть твое сердце всегда будет наполнено светом и любовью, а небесный хранитель помогает во всех начинаниях. Пусть в твоей жизни будет много счастливых моментов, искренних людей и приятных сюрпризов!

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Желаю, чтобы твой небесный покров всегда был рядом, оберегая от невзгод и ведя к счастью. Пусть в твоей жизни будет много радости, теплых встреч, верных друзей и ярких моментов!

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В твой День ангела желаю тебе мира, гармонии, радости и неистощимой энергии! Пусть твой небесный покровитель всегда будет рядом, помогая в осуществлении всех замыслов и мечтаний. Пусть в твоей жизни царит добро, счастье и любовь!

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