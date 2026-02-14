День ангела 14 февраля: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 14 февраля, день ангела / © pexels.com

Кто празднует день ангела 14 февраля

14 февраля 2026 поздравьте с именинами Кирилла, Георгия, Константина, Михаила.

Кирилл — древнегреческое происхождение, означает «владыка». В детстве умен, хорошо учится. Во взрослом возрасте становится решительным.

Георгий — древнегреческое имя, переводится как «земледелец». В детстве дружелюбный, коммуникабельный. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым.

Константин — латинские корни, толкуется как «устойчивый». В детстве тихий, спокоен. Во взрослом возрасте становится целеустремленным.

Михаил — древнееврейское происхождение, означает «кто как Бог». В детстве честный, вежливый. Во взрослом возрасте становится справедливым.

День ангела 14 февраля — душевные поздравления в прозе

Поздравляю тебя с днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный охранник всегда был рядом, оберегал от проблем и помогал в каждом шагу. Пусть сердце всегда исполнено радости, а душа — спокойствием и гармонией.

***

С днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель ведет тебя жизненным путем, оберегает от печали и беды, вдохновляет на добрые дела и дарит душевное спокойствие. Желаю тебе света, тепла и искренних улыбок каждый день.

***

Поздравляю с днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный покровитель всегда поддерживал, помогал принимать правильные решения и оберегал от всего недоброго. Пусть жизнь будет наполнена гармонией, любовью и благополучием.

***

Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть ангел всегда оберегает твой дом, сердце и мысли. Желаю, чтобы рядом были верные друзья, чтобы мечты сбывались, а душа чувствовала покой и радость в каждом дне.

***

С днем ангела! Желаю, чтобы твой ангел-хранитель всегда вдохновлял тебя на светлые поступки, оберегал от грусти и дарил ощущение безопасности. Пусть жизнь будет полна счастливых моментов, тепла и гармонии.