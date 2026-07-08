День ангела 14 июля: кого и как поздравлять с именинами

Какой день ангела 14 июля / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 14 июля

14 июля 2026 поздравьте с именинами Ивана, Константина, Николая, Петра, Степана, Федора.

Иоанн — древнеиудейское происхождение, означает «милость Божия». В детстве тихий, воспитанный. Во взрослом возрасте становится неторопливым.

Константин — латинское имя, переводится как «устойчивый». В детстве дружелюбный, яркий. Во взрослом возрасте становится несдержанным.

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Николай — древнегреческие корни, толкуется как «победитель народов». В детстве непреклонен, спокоен. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе.

Петр — древнегреческое происхождение, означает «скала». В детстве темпераментный, нежный. Во взрослом возрасте становится неплохим организатором.

Степан — древнегреческое имя, переводится как «венец». В детстве энергичный, подвижный. Во взрослом возрасте становится коммуникабельным.

Федор — древнегреческие корни, толкуется как «подарок Бога». В детстве спокоен, сердечен. Во взрослом возрасте становится целенаправленным.

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День ангела 14 июля — душевные поздравления в прозе

День ангела 14 июля — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Дорогой имениннику (дорога имениннице)! Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя от невзгод, дарит силы, мудрость и вдохновение. Желаю крепкого здоровья, искренней любви, семейного тепла, душевной гармонии и воплощения всех добрых мечтаний. Пусть каждый день приносит новые возможности, радость и хорошие новости.

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом, помогает находить правильный путь, поддерживает в сложные моменты и вдохновляет на новые свершения. Желаю, чтобы в сердце всегда царили мир, вера и надежда, а рядом были любящие люди, которые ценят тебя и поддерживают. Счастья, благополучия и Божьего благословения!

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Поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный покровитель каждый день окутывал тебя своей защитой, даровал свет, покой и уверенность в завтрашнем дне. Пусть в жизни будет много счастливых моментов, искренних улыбок, приятных встреч и побед. Пусть здоровье будет крепким, сердце открытым для добра, а судьба щедрой на счастливые события.

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С наилучшими пожеланиями поздравляю с Днем ангела! Пусть каждый день будет наполнен теплом, любовью и добром, а ангел-хранитель без устали защищает от всего плохого. Желаю семейного уюта, душевного спокойствия, изобилия, вдохновения и сил для воплощения всех планов. Пусть удача сопровождает тебя в каждом деле, а жизнь дарит множество поводов для радости.

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть небесный покровитель всегда ведет тебя по пути света, помогает преодолевать любые трудности и наполняет жизнь благословением. Желаю мира в душе, любви в сердце, крепкого здоровья, неистощимой энергии и исполнения самых заветных желаний. Пусть каждый новый день приносит счастье, гармонию и поводы для улыбок.

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