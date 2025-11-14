День ангела 14 ноября: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 14 ноября, день ангела / © unsplash.com

Кто празднует день ангела 14 ноября

14 ноября 2025 поздравьте с именинами Василия, Виктора, Гаврила, Георгия, Григория, Дмитрия, Константина, Михаила, Николая, Александра, Алексея, Петра, Филиппа, Сергея, Федора, Анну.

Василий — древнегреческое происхождение, означает “царь”. В детстве прост в общении. Во взрослом возрасте становится спокойным.

Виктор — латинское имя, переводится как “победитель”. В детстве упорный. Во взрослом возрасте становится целеустремленным.

Гаврила — древнееврейские корни, толкуется как “Бог — моя сила”. В детстве замкнут. Во взрослом возрасте становится энергичным.

Георгий — древнегреческое происхождение, означает “земледелец”. В детстве честолюбив. Во взрослом возрасте становится добродушным.

Григорий — древнегреческое имя, переводится как “бодрый”. В детстве решителен. Во взрослом возрасте становится убедительным.

Дмитрий — древнегреческие корни, толкуется как “посвящённый Деметре”. В детстве надежен. Во взрослом возрасте становится коммуникабельным.

Константин — латинское происхождение, означает “устойчивый”. В детстве хороший. Во взрослом возрасте становится справедливым.

Михаил — древнееврейское имя, переводится “кто как Бог”. В детстве честный. Во взрослом возрасте становится искренним.

Николай — древнегреческие корни, толкуется как “победитель народов”. В детстве нежный. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе.

Александр — древнегреческое происхождение, означает “защитник”. В детстве вежлив. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым.

Алексей — древнегреческое имя, переводится как “помощник”. В детстве энергичный. Во взрослом возрасте становится целеустремленным.

Петр — древнегреческие корни, толкуется как “скала”. В детстве тихий. Во взрослом возрасте становится упрямым.

Филипп — древнегреческое происхождение, означает “любитель лошадей”. В детстве горд. Во взрослом возрасте становится уязвимым.

Сергей — латинское имя, переводится как “знатный”. В детстве тихий. Во взрослом возрасте становится справедливым.

Федор — древнегреческие корни, толкуется как “подарок Бога”. В детстве робок. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе.

Анна — древнееврейское происхождение, означает “блага”. В детстве хорошая. Во взрослом возрасте становится целенаправленнОЙ.

День ангела 14 ноября — душевные поздравления в прозе

Поздравляю тебя с днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный охранник всегда оберегал тебя, прибавлял сил и вдохновлял на добрые дела. Пусть жизнь будет исполнена радости, гармонии и света.

***

С днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда рядом, помогает преодолевать трудности и наполняет сердце теплом, а дом — уютом и благополучием. Желаю счастья, здоровья и мирного неба над головой.

***

Поздравляю с днем ангела! Желаю, чтобы каждый твой день был наполнен светом и любовью, а небесный покровитель оберегал от невзгод и ведет к счастливым моментам в жизни.

***

С днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда освещает путь, поддерживает в сложные моменты и дарит веру в себя. Желаю крепкого здоровья, гармонии в душе и радости в сердце.

***

Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть твой небесный защитник предохраняет тебя от всех неприятностей, ведет к счастью и дарит внутреннее спокойствие. Желаю теплых улыбок, любви и благополучия в жизни.