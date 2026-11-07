День ангела 14 ноября: кого и как поздравлять с именинами

Какой день ангела 14 ноября / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 14 ноября

14 ноября 2026 поздравьте с именинами Василия, Виктора, Гаврила, Георгия, Григория, Дмитрия, Константина, Николая, Михаила, Александра, Алексея, Петра, Филиппа, Сергея, Федора, Анну.

Василий — древнегреческое происхождение, означает «царь». В детстве дружелюбный, тихий. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым.

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Виктор — латинское имя, переводится как «победитель». В детстве активный, подвижный. Во взрослом возрасте становится общительным.

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Гаврила — древнееврейские корни, толкуется как «Бог — моя сила». В детстве коммуникабельный, отличается ораторскими способностями. Во взрослом возрасте становится эмоциональным.

Георгий — древнегреческое происхождение, означает «земледельец». В детстве порядочный, честолюбивый. Во взрослом возрасте становится шутником.

Григорий — древнегреческое имя, переводится как «бодрый». В детстве заботлив, убедителен. Во взрослом возрасте становится открытым.

Дмитрий — древнегреческие корни, толкуется как «посвящённый Деметре». В детстве настойчив, импульсивен. Во взрослом возрасте становится коммуникабельным.

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Константин — латинское происхождение, означает «устойчивый». В детстве дружелюбный, активный. Во взрослом возрасте становится резким.

Николай — древнегреческое имя, переводится как «победитель народов». В детстве тихий, спокоен. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе.

Михаил — древнееврейские корни, толкуется «кто как Бог». В детстве вежлив, вежлив. Во взрослом возрасте становится справедливым.

Александр — древнегреческое происхождение, означает «защитник». В детстве смелый, подвижный. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым.

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Алексей — древнегреческое имя, переводится как «помощник». В детстве энергичный, коммуникабельный. Во взрослом возрасте становится решительным.

Петр — древнегреческие корни, толкуется как «скала». В детстве волевой, активный. Во взрослом возрасте становится общительным.

Филипп — древнегреческое происхождение, означает «любитель лошадей». В детстве уязвим, капризный. Во взрослом возрасте становится надежным.

Сергей — латинское имя, переводится как «знатный». В детстве тихий, робкий. Во взрослом возрасте становится честным.

Федор — древнегреческие корни, толкуется как «подарок Бога». В детстве спокоен, нежный. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе.

Анна — древнееврейское происхождение, означает «блага». В детстве хорошая, хорошо учится. Во взрослом возрасте становится упорной.

День ангела 14 ноября — душевные поздравления в прозе

День ангела 14 ноября — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Желаю крепкого здоровья, душевного спокойствия, искренней любви и много счастливых моментов. Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом, оберегает от невзгод, помогает преодолевать трудности и освещает путь к осуществлению самых заветных мечтаний.

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С Днем ангела! Пусть в жизни всегда хватает поводов для радости, рядом будут дорогие сердцу люди, а каждый день приносит приятные новости и хорошие встречи. Желаю мира, изобилия, гармонии в душе и Божьего благословения на все добрые дела.

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Искренне поздравляю с именинами! Пусть твой небесный покровитель защищает от всего зла, дарит силы, мудрость и уверенность в собственных решениях. Желаю, чтобы мечты сбывались, сердце было преисполнено любви, а судьба чаще радовала приятными неожиданностями.

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С Днем ангела! Желаю, чтобы каждый жизненный шаг сопровождался удачей, каждое дело доставляло удовольствие, а каждый новый день открывал интересные возможности. Пусть в доме царят уют и благополучие, в сердце живет надежда, а рядом всегда будут люди, на которых можно положиться.

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда держит над тобой свои крылья, помогает находить правильные ответы, оберегает в дороге и поддерживает в сложные минуты. Желаю счастливой судьбы, крепкого здоровья, искренних чувств, финансового благополучия и как можно больше светлых и радостных дней!

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