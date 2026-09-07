День ангела 14 сентября: кого и как поздравлять с именинами

Какой день ангела 14 сентября / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 14 сентября

14 сентября 2026 поздравьте с именинами Ивана, Николая.

Иоанн — древнеиудейское происхождение, означает «милость Божия». В детстве тих, спокоен, воспитан. Во взрослом возрасте становится неторопливым, но очень трудолюбивым.

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Николай — древнегреческое имя, переводится как «победитель народов». В детстве скромный, нежный, всегда придет на помощь. Во взрослом возрасте становится более уверенным в себе, решительным, целеустремленным.

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День ангела 14 сентября — душевные поздравления в прозе и стихах

День ангела 14 сентября — душевные поздравления в прозе и стихах / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя, дарит силы, покой и ведет к счастливым событиям.

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С Днем ангела! Желаю крепкого здоровья, душевной гармонии, радости и исполнения самых заветных мечтаний. Пусть ангел всегда будет рядом!

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть в жизни будет больше светлых моментов, добрых людей и приятных сюрпризов, а небесный защитник бережет от всех невзгод.

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Поздравляю с именинами! Желаю мира в душе, любви в сердце, счастья в каждом дне и Божьего благословения. Пусть твой ангел-хранитель всегда защищает тебя.

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С Днем ангела! Пусть твой небесный охранник помогает преодолевать трудности, оберегает от беды и дарит веру, надежду и много счастливых дней.

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