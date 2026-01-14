День ангела 14 января: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 14 января, день ангела / © pexels.com

Кто празднует день ангела 14 января

14 января 2026 поздравьте с именинами Адама, Андрея, Давида, Ивана, Илью, Иосифа, Макара, Марка, Павла, Сергея, Степана, Нину.

Адам — древнееврейское происхождение, означает “создан из красной глины”. В детстве ранимый, эмоциональный. Во взрослом возрасте становится простым и доброжелательным.

Андрей — древнегреческое имя, переводится как “мужественный”. В детстве шутник, душа компании. Во взрослом возрасте становится гордым и независимым.

Давид — древнееврейские корни, толкуется как “любимец”. В детстве невозмутимый, уравновешенный. Во взрослом возрасте становится дружелюбным и открытым.

Иоанн — древнеиудейское происхождение, означает “милость Божия”. В детстве тихий, добрый. Во взрослом возрасте становится неторопливым, трудолюбивым.

Илья — древнееврейское имя, переводится как “мой Бог Яхве”. В детстве мягкий, коммуникабельный. Во взрослом возрасте становится дерзким, прямолинейным.

Иосиф — древнееврейские корни, толкуется как “пусть Бог вознаградит”. В детстве ценит стабильность, иногда раздражительную. Во взрослом возрасте становится высоконравственным, эмоциональным.

Макар — древнегреческое происхождение, означает “блаженный”. В детстве тихий, воспитанный. Во взрослом возрасте становится справедливым, искренним.

Марк — латинское имя, переводится как “молоток”. В детстве хочет быть любимцем родителей, самостоятельным. Во взрослом возрасте становится целеустремленным, решительным.

Павел — латинские корни, толкуется как “младший”. В детстве отзывчив, способен к сочувствию. Во взрослом возрасте становится искренним, дружелюбным.

Сергей — латинское происхождение, означает “знатный”. В детстве робкий, тихий. Во взрослом возрасте становится справедливым, целеустремленным.

Степан — древнегреческое имя, переводится как “венец”. В детстве простой, безэмоциональный. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым, решительным.

Нина — грузинские корни, толкуется как “царица”. В детстве гордая, самостоятельная. Во взрослом возрасте становится уверенной в себе, перфекционисткой.

День ангела 14 января — душевные поздравления в прозе

День ангела 14 января — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю тебя с днем ангела! Желаю, чтобы твой ангел-хранитель всегда оберегал тебя, дарил покой и уверенность, а жизнь была полна радости, тепла и светлых моментов. Пусть каждый день приносит только благополучие и счастье!

***

С днем ангела! Желаю, чтобы рядом всегда было твое ангельское крыло поддержки, а сердце наполнялось любовью, светом и гармонией. Пусть в твоей жизни будет много счастливых дней и добрых людей.

***

Поздравляю тебя с праздником! Пусть ангел-хранитель всегда вдохновляет на добрые поступки, оберегает от грусти и невзгод, а твоя душа чувствует покой, тепло и радость в любой момент жизни.

***

С днем ангела! Желаю, чтобы твоя жизнь была наполнена светом, любовью и благополучием, а ангел-хранитель помогал преодолевать все трудности, оберегал от невзгод и вдохновлял на искренние радости.

***

Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть твои дни будут ясными, душа — спокойной, а сердце — счастливым. Желаю, чтобы ангел всегда был рядом, дарил поддержку, защиту и светлые моменты радости.