День ангела 15 апреля: кого и как поздравлять с именинами

15 апреля 2024 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 15 апреля
15 апреля 2024 поздравьте с именинами Андрея, Виктора, Леонида, Лукьяна, Александра, Федора, Трофима, Анастасию, Василису.
Андрей — происходит от греческого слова, которое переводится как отважный. В детстве это очень подвижный и непоседливый мальчик. Хорошо учится, но только если его контролировать. Во взрослом возрасте может быть непредсказуемым, импульсивным.
Виктор — в латинском языке имя означает "победитель". Уже в детстве мальчик отличается особым упорством к работе. Поведение его всегда отличается образцовым. Во взрослом возрасте остается настойчивым, иногда чрезмерно упрямым.
Леонид — древнегреческое имя, которое означает "сын льва". В детстве искренний и добрый мальчик, славящийся хорошими поступками. Во взрослом возрасте становится настоящим другом, который никогда не предаст.
Лукьян — древнеримское имя, которое можно перевести как "свет". Очень целеустремленный еще с детства, даже несколько назойливый. Во взрослом возрасте готов экспериментировать, особенно ради достижения поставленных целей.
Александр – древнегреческое имя, что означает "защитник". Мальчик делает все возможное, чтобы добиться своей цели, его очень трудно заставить делать что-то, чего он не хочет. Во взрослом возрасте подвержен конфликтам.
Федор имеет греческое происхождение и означает "Божий дар". В детстве это очень нежный и спокойный мальчик, который может быть даже немного хилым. Во взрослом возрасте становится очаровательным и целеустремленным мужчиной.
Трофим — с греческого переводится как "кормилец". Подвижный и неугомонный ребенок, любящий активные игры. Во взрослом возрасте становится очень успешным, может реализовать себя буквально в любой профессии.
Анастасия — древнегреческое имя, означающее "бессмертное". В детстве девочка очень доверчива и наивна. Совершенно незлопамятная и мечтательная. Во взрослом возрасте очень отзывчивая и душевная женщина, знающая, что такое милосердие.
Василиса — происходит от древнегреческого имени, которое переводится как царица. В детстве очень властная и сильная натура, носит эгоистический характер. Во взрослом возрасте могут отличаться несколько повышенной самооценкой.
День ангела 15 апреля – душевные поздравления в прозе и стихах
Я хочу пожелать, чтобы в твоей жизни не было ни одного пасмурного дня! Чтобы Ангел-хранитель оберегал тебя и благословлял твой каждый поступок, помогал в любых начинаниях, освещал жизненный путь и покрывал своим крылом! С Днем ангела тебя!
***
В этот праздничный день принимай наилучшие пожелания
Душевного тепла, добра, красоты и любви,
А еще – пусть исполнятся надежды,
Чтобы родные и близкие были здоровы.
Ты с Ангелом Хранителем своим
Дружи всем сердцем, доверяй секреты,
И верь в чудеса чудесные вместе с ним,
Так не попадешь ты во злые сети!
***
Поздравляем тебя с Днем Ангела! Пусть твой небесный хранитель будет всегда с тобой рядом и в минуты радости, и в минуты печали, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда ты упадешь, он – поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты будешь радоваться, он тоже вместе с тобой будет радоваться.
***
Чтобы Ваше здоровье, как кремень было,
Чтобы счастье семейное его берегло,
Чтобы радость всегда была на пороге,
А беда в дальней и вечной дороге.
Пусть рядом с Вами Ангел Ваш летит,
Убережет Вас от беды повсюду,
Пусть несет Вам радость каждый миг,
И благодать Господня с Вами будет.
***
Поздравляем с Днем Ангела! Пусть твой небесный хранитель будет рядом Тебя в минуты радости и печали, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда Ты упадешь, он – поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты будешь радоваться он вместе с тобой будет радоваться.
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