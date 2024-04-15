День ангела 15 апреля: кого и как поздравлять с именинами

15 апреля 2024 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Кто празднует день ангела 15 апреля

15 апреля 2024 поздравьте с именинами Андрея, Виктора, Леонида, Лукьяна, Александра, Федора, Трофима, Анастасию, Василису.

Андрей — происходит от греческого слова, которое переводится как отважный. В детстве это очень подвижный и непоседливый мальчик. Хорошо учится, но только если его контролировать. Во взрослом возрасте может быть непредсказуемым, импульсивным.

Виктор — в латинском языке имя означает "победитель". Уже в детстве мальчик отличается особым упорством к работе. Поведение его всегда отличается образцовым. Во взрослом возрасте остается настойчивым, иногда чрезмерно упрямым.

Леонид — древнегреческое имя, которое означает "сын льва". В детстве искренний и добрый мальчик, славящийся хорошими поступками. Во взрослом возрасте становится настоящим другом, который никогда не предаст.

Лукьян — древнеримское имя, которое можно перевести как "свет". Очень целеустремленный еще с детства, даже несколько назойливый. Во взрослом возрасте готов экспериментировать, особенно ради достижения поставленных целей.

Александр – древнегреческое имя, что означает "защитник". Мальчик делает все возможное, чтобы добиться своей цели, его очень трудно заставить делать что-то, чего он не хочет. Во взрослом возрасте подвержен конфликтам.

Федор имеет греческое происхождение и означает "Божий дар". В детстве это очень нежный и спокойный мальчик, который может быть даже немного хилым. Во взрослом возрасте становится очаровательным и целеустремленным мужчиной.

Трофим — с греческого переводится как "кормилец". Подвижный и неугомонный ребенок, любящий активные игры. Во взрослом возрасте становится очень успешным, может реализовать себя буквально в любой профессии.

Анастасия — древнегреческое имя, означающее "бессмертное". В детстве девочка очень доверчива и наивна. Совершенно незлопамятная и мечтательная. Во взрослом возрасте очень отзывчивая и душевная женщина, знающая, что такое милосердие.

Василиса — происходит от древнегреческого имени, которое переводится как царица. В детстве очень властная и сильная натура, носит эгоистический характер. Во взрослом возрасте могут отличаться несколько повышенной самооценкой.

День ангела 15 апреля – душевные поздравления в прозе и стихах

День ангела 15 апреля – душевные поздравления в прозе и стихах / Фото: Unsplash

Я хочу пожелать, чтобы в твоей жизни не было ни одного пасмурного дня! Чтобы Ангел-хранитель оберегал тебя и благословлял твой каждый поступок, помогал в любых начинаниях, освещал жизненный путь и покрывал своим крылом! С Днем ангела тебя!

***

В этот праздничный день принимай наилучшие пожелания

Душевного тепла, добра, красоты и любви,

А еще – пусть исполнятся надежды,

Чтобы родные и близкие были здоровы.

Ты с Ангелом Хранителем своим

Дружи всем сердцем, доверяй секреты,

И верь в чудеса чудесные вместе с ним,

Так не попадешь ты во злые сети!

***

Поздравляем тебя с Днем Ангела! Пусть твой небесный хранитель будет всегда с тобой рядом и в минуты радости, и в минуты печали, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда ты упадешь, он – поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты будешь радоваться, он тоже вместе с тобой будет радоваться.

***

Чтобы Ваше здоровье, как кремень было,

Чтобы счастье семейное его берегло,

Чтобы радость всегда была на пороге,

А беда в дальней и вечной дороге.

Пусть рядом с Вами Ангел Ваш летит,

Убережет Вас от беды повсюду,

Пусть несет Вам радость каждый миг,

И благодать Господня с Вами будет.

***

Поздравляем с Днем Ангела! Пусть твой небесный хранитель будет рядом Тебя в минуты радости и печали, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда Ты упадешь, он – поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты будешь радоваться он вместе с тобой будет радоваться.

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