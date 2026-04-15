- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 42
- Время на прочтение
- 2 мин
День ангела 15 апреля: кого и как поздравлять с именинами
15 апреля 2026 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 15 апреля
15 апреля 2026 поздравьте с именинами Андрея, Виктора, Леонида, Лукьяна, Александра, Федора, Трофима, Анастасию, Василису.
Андрей — древнегреческое происхождение, означает «мужественный». В детстве непоседлив, настойчив. Во взрослом возрасте становится хорошим и оптимистичным.
Виктор — латинское имя, переводится как «победитель». В детстве целеустремленный, упорный к обучению. Во взрослом возрасте становится уязвимым, отличается критическим мышлением.
Леонид — древнегреческие корни, толкуется как «подобный льву». В детстве жизнерадостный, оптимистичный. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе, устремленным в будущее.
Лукьян — латинское происхождение, означает «светлый». В детстве хороший, энергичный. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым, решительным.
Александр — древнегреческое имя, переводится как «защитник». В детстве дружелюбен, предан. Во взрослом возрасте становится искренним, долго ищет жену.
Федор — древнегреческие корни, толкуется как «подарок Бога». В детстве нежный, часто грустный. Во взрослом возрасте становится целеустремленным, уверенным в себе.
Трофим — древнегреческое происхождение, означает «питомец». В детстве активный, общительный. Во взрослом возрасте становится прямолинейным, ответственным.
Анастасия — древнегреческое имя, переводится как «бессмертная». В детстве подвижная, обаятельная. Во взрослом возрасте становится утонченной, заботливой.
Василиса — древнегреческие корни, толкуется как «царица». В детстве участливая, милосердная. Во взрослом возрасте становится честной, настоящим лидером.
День ангела 15 апреля — душевные поздравления в прозе
Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя, наполняет сердце спокойствием, а каждый день приносит радость, благополучие и гармонию в жизни.
***
Сердечно поздравляю с днем ангела! Желаю, чтобы твой ангел-хранитель всегда шел рядом, поддерживал в сложные моменты и дарил светлые мысли, вдохновение и счастливые мгновения.
***
С днем ангела! Пусть свет твоего ангела-хранителя освещает путь, оберегает от неприятностей и дарит уверенность в каждом шаге. Желаю здоровья, радости и душевного тепла каждый день.
***
Поздравляю с твоим праздником! Пусть ангел всегда ведет тебя к благополучию, помогает осуществить самые заветные мечты и дарит чувство защищенности и внутренней гармонии.
***
С днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный покровитель оберегал от невзгод, даровал силы и вдохновение, а жизнь была наполнена искренними улыбками, теплом и светом души.