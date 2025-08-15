День ангела 15 августа: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 15 августа, день ангела / © unsplash.com

Кто празднует день ангела 15 августа

15 августа 2025 поздравьте с именинами Василия, Максима, Матвея, Александра, Федора, Марию.

Василий — древнегреческое происхождение, означает “царь”. В детстве жизнерадостный, добрый. Во взрослом возрасте становится дружелюбным, решительным.

Максим — латинское имя, переводится как “величайший”. В детстве активный, талантливый. Во взрослом возрасте становится творческим, влюбчивым.

Матвей — древнееврейские корни, толкуется как “дар от Бога”. В детстве воспитан, спокоен. Во взрослом возрасте становится скромным, не любит привлекать к себе внимание.

Александр — древнегреческое происхождение, означает “защитник”. В детстве добр, смел. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым, справедливым.

Федор — древнегреческое имя, переводится как “подарок Бога”. В детстве грустный, робкий. Во взрослом возрасте становится целеустремленным, уверенным в себе.

Мария — древнееврейские корни, толкуется как “любимая”. В детстве участливая, добрая. Во взрослом возрасте становится наивной, чувствительной.

День ангела 15 августа — душевные поздравления в прозе

День ангела 15 августа — душевные поздравления в прозе / © unsplash.com

Приветствую тебя с днем ангела!

***

С днем ангела поздравляю! Пусть твой небесный покровитель всегда рядом оберегает тебя от всех бед и наполняет жизнь радостью, теплом и любовью.

***

Прими самые искренние поздравления с днем ангела!

***

В этот праздничный день хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда был на страже, защищая от всех проблем и помогая находить правильный путь. Пусть в твоей жизни царят мир, любовь и счастье, а каждый новый день приносит только добро.

***

С днем ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда вдохновляет и поддерживает, даря силы преодолевать трудности и открывать новые горизонты. Желаю тебе радости, тепла в душе и безграничного счастья в любом моменте жизни.