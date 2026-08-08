День ангела 15 августа: кого и как поздравлять с именинами

Какой день ангела 15 августа / © pexels.com

Реклама

Кто празднует день ангела 15 августа

15 августа 2026 поздравьте с именинами Василия, Максима, Матвея, Александра, Федора, Марию.

Василий — древнегреческое происхождение, означает «царь». В детстве оптимистичный, дружелюбный. Во взрослом возрасте становится искренним, щедрым.

Реклама

Максим — латинское имя, переводится как «величайший». В детстве веселый, коммуникабельный. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым, энергичным.

Реклама

Матвей — древнееврейские корни, толкуется как «дар от Бога». В детстве скромный, не любит привлекать излишнего внимания. Во взрослом возрасте становится принципиальным, серьезным.

Александр — древнегреческое происхождение, означает «защитник». В детстве подвижный, энергичный. Во взрослом возрасте становится смелым, преданным.

Федор — древнегреческое имя, переводится как «подарок Бога». В детстве тихий, скромный. Во взрослом возрасте становится решительным, уверенным в себе.

Мария — древнееврейские корни, толкуется как «возлюбленная». В детстве хорошая, отзывчивая. Во взрослом возрасте становится дружелюбной, искренннй.

Реклама

День ангела 15 августа — душевные поздравления в прозе

День ангела 15 августа — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Прими самые искренние поздравления с именинами! Пусть ангел-хранитель помогает во всех делах, а судьба дарит только приятные сюрпризы.

***

С Днем ангела тебя! Желаю гармонии, благополучия, внутренней силы и неистощимой энергии для новых свершений.

***

Реклама

Поздравляю с именинами! Пусть каждый день будет наполнен любовью, теплом родных сердец и Божьей опекой.

***

В этот особый день желаю тебе счастья, здоровья и мира. Пусть твой ангел всегда хранит тебя и дарит надежду.

***

Поздравляю с Днем ангела! Пусть жизнь будет яркой, сердце спокойной, а рядом всегда будут люди, которые любят и поддерживают.

Новости партнеров