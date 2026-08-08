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День ангела 15 августа: кого и как поздравлять с именинами
15 августа 2026 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 15 августа
15 августа 2026 поздравьте с именинами Василия, Максима, Матвея, Александра, Федора, Марию.
Василий — древнегреческое происхождение, означает «царь». В детстве оптимистичный, дружелюбный. Во взрослом возрасте становится искренним, щедрым.
Максим — латинское имя, переводится как «величайший». В детстве веселый, коммуникабельный. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым, энергичным.
Матвей — древнееврейские корни, толкуется как «дар от Бога». В детстве скромный, не любит привлекать излишнего внимания. Во взрослом возрасте становится принципиальным, серьезным.
Александр — древнегреческое происхождение, означает «защитник». В детстве подвижный, энергичный. Во взрослом возрасте становится смелым, преданным.
Федор — древнегреческое имя, переводится как «подарок Бога». В детстве тихий, скромный. Во взрослом возрасте становится решительным, уверенным в себе.
Мария — древнееврейские корни, толкуется как «возлюбленная». В детстве хорошая, отзывчивая. Во взрослом возрасте становится дружелюбной, искренннй.
День ангела 15 августа — душевные поздравления в прозе
Прими самые искренние поздравления с именинами! Пусть ангел-хранитель помогает во всех делах, а судьба дарит только приятные сюрпризы.
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С Днем ангела тебя! Желаю гармонии, благополучия, внутренней силы и неистощимой энергии для новых свершений.
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Поздравляю с именинами! Пусть каждый день будет наполнен любовью, теплом родных сердец и Божьей опекой.
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В этот особый день желаю тебе счастья, здоровья и мира. Пусть твой ангел всегда хранит тебя и дарит надежду.
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Поздравляю с Днем ангела! Пусть жизнь будет яркой, сердце спокойной, а рядом всегда будут люди, которые любят и поддерживают.