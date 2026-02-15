День ангела 15 февраля: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 15 февраля, день ангела / © pexels.com

Кто празднует день ангела 15 февраля

15 февраля 2026 поздравьте с именинами Ивана, Михаила, Николая, Алексея, Павла, Петра, Семена, Софию.

Иоанн — древнеиудейское происхождение, означает «милость Божия». В детстве тихий. Во взрослом возрасте становится неторопливым.

Михаил — древнееврейское имя, переводится «кто как Бог». В детстве спокоен. Во взрослом возрасте становится справедливым.

Николай — древнегреческие корни, толкуется как «победитель народов». В детстве активен. Во взрослом возрасте становится решительным.

Алексей — древнегреческое происхождение, означает «помощник». В детстве коммуникабельный. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым.

Павел — латинское имя, переводится как «младший». В детстве вежлив. Во взрослом возрасте становится целеустремленным.

Петр — древнегреческие корни, толкуется как «скала». В детстве дружелюбив. Во взрослом возрасте становится хорошим.

Семен — древнееврейское происхождение, означает «услышанный Богом в молитве». В детстве имеет хорошо развитую интуицию. Во взрослом возрасте становится уязвимым.

София — древнегреческое имя, переводится как «мудрость». В детстве активна. Во взрослом возрасте становится открытой в общении.

День ангела 15 февраля — душевные поздравления в прозе

День ангела 15 февраля — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с днем ангела! Желаю, чтобы твой охранный ангел всегда оберегал тебя от невзгод, наполнял сердце радостью и любовью, а каждый день даровал ощущение счастья и внутренней гармонии.

***

С днем ангела! Пусть свет твоего ангела-хранителя всегда освещает путь, ведет к благополучию и радости, а душа будет спокойной, а сердце открытым для тепла и искренних чувств.

***

Поздравляю с днем ангела! Желаю, чтобы рядом всегда был ангел, который поддержит сложные моменты, подарит вдохновение и поможет осуществить самые светлые мечты.

***

С днем ангела! Пусть охранный ангел всегда будет твоим надежным спутником, дарит мир и покой, а жизнь наполняется гармонией, любовью и благополучием.

***

Поздравляю с именинами! Желаю, чтобы ангел оберегал каждый твой шаг, даровал силы для исполнения мечтаний и помогал преодолевать любые трудности с легкостью и верой в лучшее.