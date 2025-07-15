День ангела 15 июля: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 15 июля, день ангела / © unsplash.com

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Кто празднует день ангела 15 июля

15 июля 2025 поздравьте с именинами Василия, Владимира, Петра.

Василий — древнегреческое происхождение, означает “царь”. В детстве веселый, имеет широкий кругозор. Во взрослом возрасте становится жизнерадостным, дружелюбным.

Владимир — древнегерманское имя, переводится как “славный властитель”. В детстве подвижен, непоседлив. Во взрослом возрасте становится ответственным, красноречивым.

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Петр — древнегреческие корни, толкуется как “скала”. В детстве жаждет восхищения, активен. Во взрослом возрасте становится неплохим организатором, не слушает чужих советов.

День ангела 15 июля — душевные поздравления в прозе

День ангела 15 июля — душевные поздравления в прозе / © unsplash.com

Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда держит над тобой крылья, оберегает от всего зла и наполняет каждый день светом, покоем и добром. Желаю гармонии в душе, веры в сердце и силы для осуществления самых заветных мечтаний!

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С Днем ангела! Сегодня особый день — день твоего небесного покровителя. Пусть его благословение сопровождает тебя во всем: в делах, в мыслях, в сердце. Желаю здоровья, духовной радости, поддержки родных и вдохновения жить в свете и любви.

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С праздником тебя, моя дорогая/мой дорогой! Пусть твой ангел всегда будет рядом — в счастливые мгновения и тогда, когда тебе тяжело. Пусть он шепчет тебе добрые слова, подсказывает верный путь и защищает твое сердце. Радости тебе, тепла и безграничной любви!

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Поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный хранитель каждый день даровал силы, мир и защиту. Пусть в твоей жизни всегда будет светло, тепло и вдоволь хороших людей рядом.

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В день твоего Ангела желаю, чтобы твое сердце было наполнено верой, душа — светом, а жизнь — добром. Пусть святой, имя которого ты носишь, ведет тебя по пути правды, помогает в каждом выборе и хранит тебя ежесекундно.