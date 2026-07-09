День ангела 15 июля: кого и как поздравлять с именинами

Какой день ангела 15 июля / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 15 июля

15 июля 2026 года поздравьте с именинами Василия, Владимира, Петра.

Василий — древнегреческое происхождение, означает «царь». В детстве жизнерадостный, дружелюбный, уравновешенный. Во взрослом возрасте становится любознательным, его часто привлекает новизна.

Владимир — древнегерманское имя, переводится как «властитель мира». В детстве добр, честен, справедлив. Во взрослом возрасте становится спокойным, имеет широкий кругозор, поэтому может поддержать разговор на любую тему.

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Петр — древнегреческие корни, толкуется как «скала». В детстве нежный, сердечный, общительный. Во взрослом возрасте становится неплохим организатором, трудолюбивым.

День ангела 15 июля — душевные поздравления в прозе

День ангела 15 июля — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда будет рядом, оберегает от невзгод, помогает находить правильный путь и дарит силы для осуществления всех мечтаний. Желаю крепкого здоровья, душевного спокойствия, искренних людей рядом, тепла в сердце и счастливых моментов каждый день. Пусть удача сопровождает тебя во всем, а жизнь наполняется светом, любовью и добром.

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Поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы твой Ангел-хранитель всегда защищал тебя от всего злого, вдохновлял на добрые дела и помогал исполнять самые заветные желания. Пусть в твоей жизни будет много радости, мира, гармонии, счастливых встреч и приятных сюрпризов. Пусть каждый день приносит новые возможности и поводы для улыбки.

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С Днем ангела! От всего сердца желаю тебе крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, благополучия и душевного равновесия. Пусть небесный покровитель всегда поддерживает в важные моменты, дарит мудрость в решениях, силу в трудностях и веру в лучшее. Пусть рядом будут люди, которые ценят, любят и вдохновляют, а каждый день будет наполнен теплом и счастьем.

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный охранник всегда ведет тебя по пути добра, оберегает от всех бед и помогает находить правильные решения. Желаю, чтобы в сердце всегда царили мир, вера и любовь, а в доме — уют, изобилие и искренние улыбки близких. Пусть каждый новый день дарит вдохновение, радость и уверенность в своих силах, а все мечты непременно становятся реальностью.

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Поздравляю с Днем ангела! В этот светлый день желаю, чтобы твой Ангел-хранитель всегда был рядом, защищал от жизненных бурь, поддерживал в сложные минуты и вдохновлял на новые свершения. Пусть судьба будет щедрой на счастливые события, здоровье — крепким, сердце — исполненным любви, а жизнь — яркой, спокойной и благословенной. Хочу, чтобы каждый день приносил новые возможности, хорошие новости и множество поводов для радости.

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