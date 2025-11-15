День ангела 15 ноября: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 15 ноября, день ангела / © unsplash.com

Кто празднует день ангела 15 ноября

15 ноября 2025 поздравьте с именинами Григория, Дмитрия, Никиту, Николая, Петра, Филиппа.

Григорий — древнегреческое происхождение, означает “бодрый”. В детстве заботлив, уверен в своей правоте. Во взрослом возрасте становится активным, трудолюбивым.

Дмитрий — древнегреческое имя, переводится как “посвящённый Деметри”. В детстве капризный, веселый. Во взрослом возрасте становится более сдержанным, терпеливым.

Никита — древнегреческие корни, толкуется как “победитель”. В детстве настоящий лидер, подвижный. Во взрослом возрасте становится заботливым и добрым.

Николай — древнегреческое происхождение, означает “победитель народов”. В детстве непоколебим, спокоен. Во взрослом возрасте становится дружелюбным, не выносит несправедливости.

Петр — древнегреческое имя, переводится как “скала”. В детстве нежный, приятный в общении. Во взрослом возрасте становится наивным, стойко переносит неудачи.

Филипп — древнегреческие корни, толкуется как “любитель коней”. В детстве надменный, целеустремленный. Во взрослом возрасте становится спокойным и покладистым.

День ангела 15 ноября — душевные поздравления в прозе

День ангела 15 ноября — душевные поздравления в прозе / © unsplash.com

Поздравляю с Днем Ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя от любых трудностей, дарит покой в сердце и светлые моменты радости каждый день. Желаю, чтобы в жизни всегда были хорошие дороги и искренние встречи.

***

С Днем Ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда идет рядом, освещая путь, вдохновляя на добрые дела и поддерживая в любой ситуации. Желаю здоровья, тепла в душе и счастья в каждом дне.

***

Поздравляю с Днем Ангела! Пусть этот святой день наполнит твое сердце светом, верой и любовью. Желаю, чтобы твои мечты сбывались, а жизнь была полна гармонии, радости и поддержки близких людей.

***

С Днем Ангела! Желаю, чтобы ангел всегда оберегал тебя от невзгод, даровал вдохновение и помогал находить радость в каждом дне. Пусть жизнь будет яркой, а сердце открыто для счастья и добрых эмоций.

***

Поздравляю с Днем Ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает, ведет верным путем и наполняет жизнь теплом, светом и благополучием. Желаю, чтобы в душе всегда царили покой, любовь и счастье.