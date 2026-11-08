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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Время на прочтение
2 мин

День ангела 15 ноября: кого и как поздравлять с именинами

15 ноября 2026 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Какой день ангела 15 ноября

Какой день ангела 15 ноября / © pexels.com

Кто празднует день ангела 15 ноября

15 ноября 2026 поздравьте с именинами Григория, Дмитрия, Никиту, Николая, Петра, Филиппа.

Григорий — древнегреческое происхождение, означает «бодрый». В детстве активный, непоседливый. Во взрослом возрасте становится упорным.

Дмитрий — древнегреческое имя, переводится как «посвящённый Деметре». В детстве подвижный, одаренный. Во взрослом возрасте становится дипломатическим.

Никита — древнегреческие корни, толкуется как «победитель». В детстве упрямый, резкий. Во взрослом возрасте становится заботливым.

Николай — древнегреческое происхождение, означает «победитель народов». В детстве тихий, спокоен. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе.

Петр — древнегреческое имя, переводится как «скала». В детстве воспитан, добр. Во взрослом возрасте становится общительным.

Филипп — древнегреческие корни, толкуется как «любитель коней». В детстве наивный, капризный. Во взрослом возрасте становится уязвимым.

День ангела 15 ноября — душевные поздравления в прозе

День ангела 15 ноября — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

День ангела 15 ноября — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает от невзгод, помогает преодолевать трудности и указывает правильный путь. Желаю крепкого здоровья, душевного спокойствия, счастливых дней, искренних людей рядом и исполнения самых заветных мечтаний!

***

С Днем ангела! Пусть этот день доставит много приятных эмоций, теплых слов и искренних улыбок. Желаю, чтобы в сердце всегда царили любовь и гармония, в доме уют, а в жизни хватало сил, вдохновения и возможностей для всего задуманного. Пусть ангел-хранитель хранит тебя каждый день!

***

Поздравляю с именинами! Желаю, чтобы судьба была щедра на радостные события, приятные встречи и хорошие новости. Пусть каждый день дарит новые поводы для счастья, работа доставляет удовольствие, а близкие люди окружают заботой и любовью. Пусть твой ангел всегда будет рядом и защищает от всего зла!

***

С Днем ангела! Пусть твой небесный защитник всегда будет рядом, оберегает от тревог и помогает находить выход из любых ситуаций. Желаю здоровья, довольства, семейного благополучия, душевного тепла и как можно больше счастливых моментов. Пусть в жизни все складывается лучше!

***

В День твоего ангела желаю Божьего благословения, мира, крепкого здоровья и неистощимой жизненной энергии. Пусть каждый шаг ведет к успеху, каждое желание имеет шанс осуществиться, а каждый новый день дарит надежду и уверенность в будущем. Пусть рядом всегда будут люди, с которыми легко радоваться, делиться мыслями и преодолевать любые испытания. С праздником!

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