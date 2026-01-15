День ангела 15 января: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 15 января, день ангела / © pexels.com

Кто празднует день ангела 15 января

15 января 2026 поздравьте с именинами Гаврила, Ивана, Михаила, Павла, Елену.

Гаврила — древнееврейское происхождение, означает “Бог — моя сила”. В детстве имеет сильную энергию, стабилен. Во взрослом возрасте становится амбициозным и упорным.

Иоанн — древнеиудейское имя, переводится как “милость Бога”. В детстве тихий, спокоен. Во взрослом возрасте становится неторопливым и трудолюбивым.

Михаил — древнееврейские корни, толкуется “кто как Бог”. В детстве справедлив, искренний. Во взрослом возрасте становится решительным, дружелюбным.

Павел — латинское происхождение, означает “младший”. В детстве способен к сочувствию, отзывчив. Во взрослом возрасте становится надежным другом, хорошим.

Елена — древнегреческое имя, переводится как “солнечный свет”. В детстве харизматичная, общительная. Во взрослом возрасте становится теплым, заряжает всех вокруг позитивом.

День ангела 15 января — душевные поздравления в прозе

День ангела 15 января — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда оберегает тебя от невзгод, дарит тепло душе, вдохновению и счастью в каждом дне. Желаю света, радости и гармонии во всем, что ты делаешь.

***

С днем ангела! Пусть жизнь будет полна благосостояния, искренних улыбок и светлых моментов. Пусть ангел всегда рядом подсказывает правильный путь и оберегает от любых затруднений.

***

Поздравляю с днем ангела! Желаю, чтобы твой ангел-хранитель всегда наполнял сердце спокойствием, душу — светом, а дни — гармонией и теплом. Пусть сбываются все добрые желания.

***

Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть в твоей жизни всегда царит благополучие и радость, а ангел предохраняет от всех бед и приносит только приятные сюрпризы и светлые события.

***

С днем ангела! Желаю, чтобы твой ангел всегда оберегал тебя, помогал в сложные моменты и вдохновлял новые свершения. Пусть сердце наполняется теплом, а жизнь гармонией и счастьем.