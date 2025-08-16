День ангела 16 августа: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 16 августа, день ангела / © unsplash.com

Реклама

Кто празднует день ангела 16 августа

16 августа 2025 поздравьте с именинами Ивана, Александра, Степана, Якова, Анну.

Иоанн — древнеиудейское происхождение, означает “милость Божия”. В детстве нерешителен, спокоен. Во взрослом возрасте становится более уверенным в себе, трудолюбивым.

Александр — древнегреческое имя, переводится как “защитник”. В детстве смел, воспитан. Во взрослом возрасте становится целеустремленным, искренним.

Реклама

Степан — древнегреческие корни, толкуется как “венец”. В детстве уверен в своих способностях, умеет организовываться. Во взрослом возрасте становится спокойным, невозмутимым.

Иаков — древнееврейское происхождение, означает “наступать по пятам”. В детстве подвижный, энергичный. Во взрослом возрасте становится доверчивым, добрым.

Анна — древнееврейское имя, переводится как “благая”. В детстве застенчивая, но непоседливая. Во взрослом возрасте становится красноречивой, целеустремленной.

День ангела 16 августа — душевные поздравления в прозе

День ангела 16 августа — душевные поздравления в прозе / © unsplash.com

Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда оберегает тебя от всех невзгод, дарит вдохновение, силы и светлые мысли. Желаю, чтобы жизнь была наполнена гармонией, любовью и настоящим счастьем.

Реклама

***

С днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель сопровождает каждый твой шаг, помогает преодолевать трудности и оберегает от беды. Желаю крепкого здоровья, душевного спокойствия и искренних улыбок на каждый день.

***

От всего сердца поздравляю с днем ангела! Пусть свет твоего небесного покровителя освещает путь в самые темные моменты, а сердце будет наполнено радостью, верой и добром. Желаю тепла в душе и исполнения самых заветных мечтаний.

Реклама

***

С прекрасным днем ангела! Пусть твой охранник всегда будет рядом, наполняет жизнь благодатью, оберегает от невзгод и помогает найти правильный путь в любой ситуации. Желаю щедрой судьбы, вдохновения и любви.

***

Поздравляю с днем ангела! Пусть твой небесный защитник всегда поддержит сложные минуты и подарит ощущение спокойствия и безопасности. Хочу, чтобы каждый день был наполнен светом, радостью и теплом близких людей.