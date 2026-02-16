День ангела 16 февраля: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 16 февраля, день ангела / © Pixabay

Кто празднует день ангела 16 февраля

16 февраля 2026 года поздравьте с именинами Даниила, Илью, Макара, Павла.

Даниил — древнееврейское происхождение, означает «Бог мой судья». В детстве спокоен, выдержан. Во взрослом возрасте становится принципиальным.

Илья — древнееврейское имя, переводится как «мой Бог Яхве». В детстве веселый, мягкий. Во взрослом возрасте становится импульсивным.

Макар — древнегреческие корни, толкуется как «блаженный». В детстве настойчив, вынослив. Во взрослом возрасте становится справедливым.

Павел — латинское происхождение, означает «младший». В детстве уравновешен, отзывчив. Во взрослом возрасте становится тактичным.

День ангела 16 февраля — душевные поздравления в прозе

Поздравляю с днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда оберегает тебя, дарит покой в сердце и ведет правильными путями. Желаю здоровья, радости, тепла в душе и осуществления самых сокровенных мечтаний.

С днем ангела! Пусть твоя жизнь будет полна света, добра и гармонии. Пусть ангел-хранитель всегда рядом, оберегает от невзгод и вдохновляет на новые добрые дела.

Поздравляю с твоим праздником! Желаю, чтобы ангел всегда стоял рядом, помогая в трудные моменты и поддерживая радость. Пусть каждый день приносит светлые эмоции и благополучие во всех областях жизни.

С днем ангела! Пусть твой оберег всегда направляет твои шаги, дарит веру в себя и людей вокруг. Желаю тепла, любви и счастья, которое наполняет сердце каждый день.

Поздравляю с днем ангела! Пусть свет твоего ангела всегда озаряет твой путь, дарит мир в душе и помогает преодолевать любые трудности. Желаю здоровья, вдохновения и радости в любом моменте жизни.