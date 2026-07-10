День ангела 16 июля: кого и как поздравлять с именинами

Какой день ангела 16 июля / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 16 июля

16 июля 2026 поздравьте с именинами Ивана, Павла, Петра, Федора, Якова, Валентину, Юлию.

Иоанн — древнеиудейское происхождение, означает «милость Божия». В детстве тихий, воспитанный. Во взрослом возрасте становится неторопливым.

Павел — латинское имя, переводится как «младший». В детстве уравновешен, спокоен. Во взрослом возрасте становится тактичным.

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Петр — древнегреческие корни, толкуется как «скала». В детстве нежный, чувствительный. Во взрослом возрасте становится более уверенным в себе.

Федор — древнегреческое происхождение, означает «подарок Бога». В детстве тихий, робкий. Во взрослом возрасте становится решительным.

Иаков — древнееврейское имя, переводится как «наступать по пятам». В детстве энергичен, непоседлив. Во взрослом возрасте становится красноречивым.

Валентина — латинские корни, толкуется как «сильная». В детстве любит активные игры, щедрая. Во взрослом возрасте становится целенаправленной.

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Юлия — латинское происхождение, означает «кудрявый». В детстве общительная, нежная. Во взрослом возрасте становится верной.

День ангела 16 июля — душевные поздравления в прозе

День ангела 16 июля — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда будет рядом, оберегает от невзгод, дарит силы, здоровье и счастливые мгновения.

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С Днем ангела! Желаю мира, добра, душевной гармонии и исполнения самых заветных мечтаний. Пусть ангел-хранитель ведет тебя светлой дорогой.

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть каждый день будет наполнен радостью, любовью, теплом родных сердец и Божьим благословением.

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть судьба щедро дарит счастье, удачу и благополучие, а твой ангел всегда защищает от всех жизненных трудностей.

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С праздником! Желаю, чтобы ангел-хранитель всегда поддерживал в важные моменты, вдохновлял на добрые дела и наполнял жизнь светом и надеждой.

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