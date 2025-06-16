День ангела 16 июня: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 16 июня, день ангела / © Pixabay

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Кто празднует день ангела 16 июня

16 июня 2025 поздравьте с именинами Константина, Михаила, Петра, Тихона.

Константин — латинское происхождение, означает “стойкий”. В детстве вынослив, терпелив. Во взрослом возрасте становится ответственным, очень серьезно относится к своим обязанностям.

Михаил — древнееврейское имя, в переводе “кто как Бог”. В детстве воспитан, вежлив. Во взрослом возрасте становится справедливым, дружелюбным.

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Петр — древнегреческие корни, толкуется как “скала”. В детстве непоколебим, правильный. Во взрослом возрасте становится упрямым, часто стоит на своем.

Тихон — древнегреческое происхождение, означает “судьба”. В детстве не капризен, спокоен. Во взрослом возрасте становится серьезным, отличается отличным чувством юмора.

День ангела 16 июня — душевные поздравления в прозе

День ангела 16 июня — душевные поздравления в прозе / © unsplash.com

Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда ведет тебя по правильному пути, защищает от невзгод и дарит силы в самые трудные моменты. Желаю, чтобы в сердце всегда было светло, а в жизни — гармония, любовь и благополучие.

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С Днем ангела! Желаю, чтобы твой ангел-хранитель не только защищал, но и вдохновлял — на новые мечты, смелые решения и добрые дела. Пусть каждый день приносит счастье, тепло близких и уверенность в себе. Радости тебе — искренней, любви — безграничной, и здоровье — крепкого!

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В этот особый день хочу пожелать тебе душевного покоя, веры в себя и высшей поддержки во всем. Пусть твой ангел оберегает от зла, а жизнь дарит благодарность, добро и искренние улыбки. Пусть все задуманное сбывается легко и в свое время!

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С праздником твоего небесного защитника! Пусть твой Ангел-хранитель всегда будет рядом, в радости и в беде, в молчании и в молитве. Желаю тебе сил, мудрости, счастья и добрых людей на пути. Пусть жизнь будет щедрой на приятные подарки судьбы!

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Поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы твой покровитель каждый день наполнял твою жизнь светом, верой и добром. Пусть в твоей душе всегда будет мир, в сердце — любовь, а в мыслях — надежда. И пусть судьба хранит тебя от всего недоброго!