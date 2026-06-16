День ангела 16 июня: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 16 июня, день ангела / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 16 июня

16 июня 2026 поздравьте с именинами Константина, Михаила, Моисея, Петра.

Константин — латинское происхождение, означает «устойчивый». В детстве энергичный, несдержанный. Во взрослом возрасте становится коммуникабельным, общительным.

Михаил — древнееврейское имя, переводится «кто как Бог». В детстве воспитан, честен. Во взрослом возрасте становится искренним, справедливым.

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Моисей — древнееврейские корни, толкуется как «взяла его из воды». В детстве послушный, подвижный. Во взрослом возрасте становится немного нерешительным в принятии решений.

Петр — древнегреческое происхождение, означает «скала». В детстве тихий, немного наивный. Во взрослом возрасте становится целенаправленным, веселым.

День ангела 16 июня — душевные поздравления в прозе

День ангела 16 июня — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный охранник всегда оберегает тебя от всего злого, добавляет силы в сложные моменты и вдохновляет на добрые поступки. Желаю мира в сердце, радости в душе и повседневной гармонии.

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С Днем ангела! Пусть твой ангел всегда будет рядом — тихо поддерживает, когда тяжело, и радуется вместе с тобой в счастливые мгновения. Пусть жизнь будет светлой, доброй и наполненной любовью.

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От всего сердца поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель ведет тебя по правильному пути, защищает от невзгод и дарит вдохновение для новых свершений. Здоровья, покоя и тепла тебе каждый день.

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С Днем ангела! Желаю, чтобы твой ангел-хранитель всегда держал тебя под своей защитой, помогал во всех начинаниях и наполнял жизнь светом, верой и добром.

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Поздравляю с праздником твоего ангела-хранителя! Пусть он всегда будет рядом, оберегает от тревог и сомнений, а твоя жизнь будет полна счастьем, любовью и искренними людьми.

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