День ангела 16 ноября: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 16 ноября, день ангела / © unsplash.com

Кто празднует день ангела 16 ноября

16 ноября 2025 поздравьте с именинами Василия, Виктора, Дмитрия, Ивана, Макара, Матвея, Михаила, Николая, Сергея, Федора.

Василий — древнегреческое происхождение, означает “царь”. В детстве жизнерадостный, добрый. Во взрослом возрасте становится осмотрительным.

Виктор — латинское имя, переводится как “победитель”. В детстве доверчив, вежлив. Во взрослом возрасте становится добродушным.

Дмитрий — древнегреческие корни, толкуется как “посвящённый Деметре”. В детстве терпелив, сдержан. Во взрослом возрасте становится импульсивным.

Иоанн — древнеиудейское происхождение, означает “милость Божия”. В детстве тихий, воспитанный. Во взрослом возрасте становится неторопливым.

Макар — древнегреческое имя, переводится как “блаженный”. В детстве честный, добрый. Во взрослом возрасте становится справедливым.

Матвей — древнееврейские корни, толкуется как “дар от Бога”. В детстве скромный, не любящий привлекать к себе внимание. Во взрослом возрасте становится ответственным.

Михаил — древнееврейское происхождение, означает “кто как Бог”. В детстве сдержанный, вежливый. Во взрослом возрасте становится искренним.

Николай — древнегреческое имя, переводится как “победитель народов”. В детстве спокоен, непоколебим. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе.

Сергей — латинские корни, толкуется как “знатный”. В детстве робкий, тихий. Во взрослом возрасте становится смелым.

Федор — древнегреческое происхождение, означает “подарок Бога”. В детстве скромный, добрый. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым.

День ангела 16 ноября — душевные поздравления в прозе

Поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный хранитель всегда был рядом, оберегал от всяких невзгод и наполнял твою жизнь светом, теплом и искренней радостью. Пусть каждый день приносит только приятные моменты и дарит чувство покоя и гармонии.

***

С Днем ангела! Желаю, чтобы твой ангел-хранитель всегда наставлял на правильный путь, даровал силу и вдохновение, а жизнь была полна тепла, счастья и гармонии. Пусть в сердце всегда царит свет, а душа испытывает радость каждый миг.

***

Поздравляю с Днем ангела! Пусть небесный покровитель предохраняет тебя от всех трудностей, наполняет сердце любовью и радостью, а каждый день приносит новые возможности и приятные сюрпризы. Желаю мира, здоровья и тепла, согревающего душу.

***

С Днем ангела! Желаю, чтобы твой ангел всегда был рядом, поддерживал в сложные моменты и вдохновлял на добрые дела. Пусть жизнь будет исполнена света, счастья и гармонии, а сердце всегда чувствует покой и радость.

***

Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель предохраняет тебя от печали, наполняет сердце любовью и добром, а рядом всегда будут надежные люди. Желаю мира, душевного тепла и ежедневной радости, что делает жизнь ярче.