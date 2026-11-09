День ангела 16 ноября: кого и как поздравлять с именинами

Какой день ангела 16 ноября / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 16 ноября

16 ноября 2026 поздравьте с именинами Василия, Виктора, Дмитрия, Ивана, Макара, Матвея, Николая, Михаила, Сергея, Федора.

Василий — древнегреческое происхождение, означает «царь». В детстве жизнелюбив, оптимистичен. Во взрослом возрасте становится открытым.

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Виктор — латинское имя, переводится как «победитель». В детстве целеустремленный, упорный. Во взрослом возрасте становится волевым.

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Дмитрий — древнегреческие корни, толкуется как «посвящённый Деметре». В детстве коммуникабельный, веселый. Во взрослом возрасте становится решительным.

Иоанн — древнеиудейское происхождение, означает «милость Божия». В детстве спокоен, тих. Во взрослом возрасте становится неторопливым.

Макар — древнегреческое имя, переводится как «блаженный». В детстве воспитан, вежлив. Во взрослом возрасте становится искренним.

Матвей — древнееврейские корни, толкуется как «подарок от Бога». В детстве скромный, не любящий привлекать к себе внимание. Во взрослом возрасте становится принципиальным.

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Николай — древнегреческое происхождение, означает «победитель народов». В детстве тихий, робкий. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе.

Михаил — древнееврейское имя, переводится «кто как Бог». В детстве вежливый, искренний. Во взрослом возрасте становится справедливым.

Сергей — латинские корни, толкуется как «знатный». В детстве нежный, спокоен. Во взрослом возрасте становится смелым.

Федор — древнегреческое происхождение, означает «подарок Бога». В детстве искренний, честный. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым.

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День ангела 16 ноября — душевные поздравления в прозе

День ангела 16 ноября — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный охранник всегда будет рядом, предохраняет от проблем, помогает преодолевать трудности и указывает правильный путь. Желаю крепкого здоровья, душевного спокойствия, счастливых моментов, любви и добрых людей рядом. Пусть в сердце всегда живет вера, а в доме царят мир и достаток!

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С Днем ангела! Хочу, чтобы каждый день приносил приятные новости, искренние улыбки и новые поводы для радости. Пусть ангел-хранитель защищает от всего злого, дарит силы, мудрость и вдохновение. Желаю здоровья, благополучия, исполнения заветных мечтаний и Божьего благословения на каждом шагу!

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Поздравляю с именинами! Пусть твой ангел всегда держит над тобой свои крылья, оберегает от беды и помогает в важных делах. Желаю счастливой судьбы, крепкого здоровья, искренней любви, семейного уюта и неистощимой жизненной энергии. Пусть каждый день будет наполнен добром!

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть Господь дарит здоровье, силы и долгие счастливые годы жизни, а небесный покровитель оберегает тебя и твою семью от всех бед. Желаю мира в душе, покоя в сердце, достатка в доме и уверенности в завтрашнем дне. Пусть молитвы будут услышаны, а добрые желания сбываются!

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С Днем ангела! Желаю, чтобы в жизни всегда находилось место для радости, приятных сюрпризов и счастливых встреч. Пусть ангел-хранитель без устали сопровождает тебя, помогает принимать правильные решения и отводит от всех бед. Желаю много любви, искренних друзей, финансового благополучия, крепкого здоровья и исполнения всего задуманного!

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