День ангела 16 октября: кого и как поздравлять с именинами

Какой день ангела 16 октября / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 16 октября

16 октября 2026 поздравьте с именинами Георгия, Дементия, Евгения, Ивана, Леонтия, Алексея.

Георгий — древнегреческое происхождение, означает «земледелец». В детстве порядочный, честолюбивый. Во взрослом возрасте становится шутником.

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Дементий — латинское имя, переводится как «укротитель». В детстве спокоен, послушен. Во взрослом возрасте становится душевным.

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Евгений — древнегреческие корни, толкуется как «благородный». В детстве тихий, радостный. Во взрослом возрасте становится надежным.

Иоанн — древнеиудейское происхождение, означает «милость Божия». В детстве добр, воспитан. Во взрослом возрасте становится неторопливым.

Леонтий — древнегреческое имя, переводится как «львиный». В детстве аккуратный, серьезный. Во взрослом возрасте становится щепетильным.

Алексей — древнегреческие корни, толкуется как «помощник». В детстве энергичный, подвижный. Во взрослом возрасте становится коммуникабельным.

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День ангела 16 октября — душевные поздравления в прозе

День ангела 16 октября — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный охранник всегда был рядом, оберегал от невзгод и помогал находить правильный путь. Пусть в жизни будет много счастливых моментов, искренних людей, любви и добра.

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть ангел-хранитель защищает от всех жизненных бурь, дарит силы и надежду, а каждый новый день приносит приятные новости, душевное спокойствие и исполнение желаний.

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С Днем ангела! Желаю крепкого здоровья, безграничного счастья, семейного тепла и благополучия. Пусть небесный покровитель всегда держит тебя под своим крылом, а судьба дарит побольше поводов для радости и улыбок.

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Поздравляю с именинами! Пусть в сердце всегда живут любовь и гармония, рядом будут самые дорогие люди, а ангел-хранитель отводит все беды и помогает осуществлять самые заветные мечты. Желаю мира, добра и света!

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Прими самые теплые поздравления с Днем ангела! Желаю, чтобы жизнь была наполнена счастливыми событиями, искренними встречами и приятными неожиданностями. Пусть ангел-хранитель всегда поддерживает в сложные минуты и ведет по пути счастья, любви и благополучия.

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