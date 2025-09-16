ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
216
Время на прочтение
2 мин

День ангела 16 сентября: кого и как поздравлять с именинами

16 сентября 2025 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Какой сегодня, 16 сентября, день ангела

Какой сегодня, 16 сентября, день ангела / © unsplash.com

Кто празднует день ангела 16 сентября

16 сентября 2025 поздравьте с именинами Виктора, Григория, Иосифа, Алексея, Сергея, Людмилу.

  • Виктор — латинское происхождение, означает “победитель”. В детстве упрям, настойчив. Во взрослом возрасте становится чутким и доверчивым.

  • Григорий — древнегреческое имя, переводится как “бдительный”. В детстве активный, решительный. Во взрослом возрасте становится положительным, энергичным.

  • Иосиф — древнееврейские корни, толкуется как “пусть Бог вознаградит”. В детстве скрытный, самолюбивый. Во взрослом возрасте становится талантливым, целеустремленным.

  • Алексей — древнегреческое происхождение, означает “помощник”. В детстве добрый, искренний. Во взрослом возрасте становится коммуникабельным, трудолюбивым.

  • Сергей — латинское имя, переводится как “знатный”. В детстве спокоен, тих. Во взрослом возрасте становится справедливым, часто раздражается.

  • Людмила — староукраинские корни, толкуется как “людям милая”. В детстве целенаправленная, эмоциональная. Во взрослом возрасте становится выборочной в выборе спутника жизни.

День ангела 16 сентября — душевные поздравления в прозе

День ангела 16 сентября — душевные поздравления в прозе / © unsplash.com

День ангела 16 сентября — душевные поздравления в прозе / © unsplash.com

Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда оберегает тебя, дарит покой душе и наполняет жизнь радостью, теплом и светом. Желаю здоровья, счастья и исполнения самых заветных желаний!

***

С днем ангела! Пусть твой ангел всегда рядом, поддерживает в любых начинаниях и оберегает от невзгод. Желаю светлых мыслей, добрых людей вокруг и безграничного благополучия в жизни!

***

Поздравляю с днем ангела! Пусть ангел-хранитель помогает тебе идти жизнью легко, оберегает от беды и наполняет каждый день гармонией, радостью и светом!

***

Желаю счастливого дня ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда ведет тебя по правильному пути, дарит вдохновение и силы для осуществления мечтаний, а сердце исполняется теплом и любовью!

***

С днем ангела! Пусть ангел-хранитель всегда стоит рядом, оберегает от печали и невзгод, помогает преодолевать трудности и приносит в жизнь только светлые и радостные мгновения!

Дата публикации
Количество просмотров
216
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie