День ангела 16 января: кого и как поздравлять с именинами

Кто празднует день ангела 16 января

16 января 2026 поздравьте с именинами Ивана, Максима, Петра, Симона, Неонила.

Иоанн — древнеиудейское происхождение, означает “милость Божия”. В детстве тихий, воспитанный. Во взрослом возрасте становится неторопливым, но решительным.

Максим — латинское имя, переводится как “младший”. В детстве открытый, дружелюбный. Во взрослом возрасте становится кротким, считает себя избранным.

Петр — древнегреческие корни, толкуется как “скала”. В детстве нежный, добрый. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым, целенаправленным.

Симон — древнееврейское происхождение, означает “услышанный Господом в молитве”. В детстве улыбающийся, спокойный. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе, любит яркую жизнь.

Неонила — древнегреческое имя, переводится как “молодая”. В детстве любит искусство, артистическое. Во взрослом возрасте становится женственной, добродушной.

День ангела 16 января — душевные поздравления в прозе

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда идет рядом, оберегает от всякого зла, подсказывает правильные решения и наполняет сердце светом, верой и покоем.

***

В этот светлый день желаю, чтобы твой ангел-хранитель нежно держал тебя за руку на всех жизненных дорогах, дарил силы, вдохновение и защищал в любой момент.

***

Поздравляю с Днем ангела! Пусть в твоей жизни будет больше тихих радостей, искренних людей и теплых событий, а небесный покровитель всегда стоит на страже твоего благополучия.

***

С Днем ангела! Пусть молитва твоего небесного защитника всегда звучит за тебя, а судьба щедро благодарит за добрые дела миром, любовью и гармонией.

***

В день твоего ангела желаю, чтобы в сердце всегда жила надежда, душу согревала вера, а рядом были поддерживающие и понимающие. Пусть небесный хранитель никогда не покидает тебя.