День ангела 17 августа: кого и как поздравлять с именинами
17 августа 2025 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 17 августа
17 августа 2025 поздравьте с именинами Дмитрия, Илью, Мирона, Алексея, Павла, Ульяну.
Дмитрий — древнегреческое происхождение, означает “посвящённый Деметри”. В детстве спокоен, надежен. Во взрослом возрасте становится коммуникабельным и практичным.
Илья — древнееврейское имя, переводится как “мой Бог Яхве”. В детстве мягкий, веселый. Во взрослом возрасте становится несколько дерзким, трудолюбивым.
Мирон — древнегреческие корни, толкуется как “душистая смола”. В детстве нетороплив, спокоен. Во взрослом возрасте становится интеллигентным, высоконравственным.
Алексей — древнегреческое происхождение, означает “помощник”. В детстве имеет хорошо развитое воображение, часто фантазирует. Во взрослом возрасте становится активным, дружелюбным.
Павел — латинское имя, переводится как “младший”. В детстве нежный, добрый. Во взрослом возрасте становится домашним, но часто любит путешествовать.
Ульяна — латинские корни, толкуется как “счастье”. В детстве рассудительна, решительна. Во взрослом возрасте становится настойчивой, готова пожертвовать всем ради близкого человека.
День ангела 17 августа — душевные поздравления в прозе
Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя от бед, ведет правильным путем и вдохновляет на добрые дела. Желаю здоровья, душевного покоя и света в сердце.
***
С Днем ангела! Пусть твое сердце всегда слышит голос небесного защитника, а каждый день дарит вдохновение, мир и благополучие. Желаю, чтобы твоя душа никогда не знала тревог, а жизнь была полна света, любви и Божьей милости.
***
Искренне поздравляю тебя с Днем твоего небесного покровителя! Пусть он невидимо сопровождает тебя сквозь все жизненные испытания, даря силы, вдохновение и веру. Пусть в твоем доме всегда царят гармония, любовь и радость.
***
С Днем ангела, друг! Желаю, чтобы твой небесный охранник всегда держал тебя за руку, особенно когда жизнь подбрасывает сложные задачи.
***
Поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы в твоей жизни всегда было место для добра, тепла и надежды. Пусть ангел тебя хранит в каждом шагу — и в радости, и в трудностях.