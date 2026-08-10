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День ангела 17 августа: кого и как поздравлять с именинами
17 августа 2026 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 17 августа
17 августа 2026 поздравьте с именинами Дмитрия, Илью, Мирона, Алексея, Павла, Ульяну.
Дмитрий — древнегреческое происхождение, означает «посвящённый Деметре». В детстве упорный, трудолюбивый. Во взрослом возрасте становится добродушным, коммуникабельным.
Илья — древнееврейское имя, переводится как «мой Бог Яхве». В детстве мягкий, веселый. Во взрослом возрасте становится прямолинейным, дерзким.
Мирон — древнегреческие корни, толкуется как «мирт (душистое растение)». В детстве внимателен к малейшим деталям, добродушен. Во взрослом возрасте становится скромным, податливым.
Алексей — древнегреческое происхождение, означает «помощник». В детстве энергичный, подвижный. Во взрослом возрасте становится коммуникабельным, трудолюбивым.
Павел — латинское имя, переводится как «младший». В детстве отзывчив, способен к сочувствию. Во взрослом возрасте становится надежным, добрым.
Ульяна — латинские корни, толкуется как «счастье». В детстве дружелюбная, спокойная. Во взрослом возрасте становится справедливой, ответственной.
День ангела 17 августа — душевные поздравления в прозе
Прими самые искренние поздравления с именинами! Пусть ангел всегда держит тебя под своим крылом и дарит веру, надежду и любовь.
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С Днем ангела поздравляю! Желаю, чтобы в жизни всегда хватало сил для новых свершений, а сердце было исполнено счастья.
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Поздравляю с именинами! Пусть твой ангел-хранитель защищает тебя, а судьба дарит много светлых и радостных событий.
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Искренне желаю в День ангела добра, гармонии, крепкого здоровья, исполнения желаний и Божьей опеки каждый день.
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С Днем ангела! Пусть твой покровитель оберегает тебя от всего зла, а жизнь будет наполнена любовью и счастьем.